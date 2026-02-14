Una joven de 19 años murió el último jueves tras un violento accidente de tránsito registrado en el kilómetro 293 de la Panamericana Sur, en el sector Cerro Prieto, distrito de Salas Guadalupe.

Tragedia vial

El hecho ocurrió poco después de las 10:00 de la noche, cuando la motocicleta en la que viajaba como pasajera sufrió un presunto derrape mientras se dirigía hacia el norte.

La víctima fue identificada como Lizania Magdiel Pérez Cáceres, vecina del distrito de La Tinguiña. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la motocicleta lineal negra marca Pulsar era conducida por otra joven y se desplazaba a velocidad elevada cuando la conductora perdió el control, provocando la caída de ambas ocupantes sobre la vía.

Tras impactar contra el asfalto, la joven quedó tendida en plena carretera y fue arrollada por un vehículo que no logró esquivarla debido a la escasa iluminación en la zona. El golpe fue mortal y su fallecimiento se produjo en el mismo lugar del accidente, tomando por sorpresa a transportistas y moradores cercanos.

En el lugar fue intervenido un camión mediano marca T-KING, de placa BTA-730, que presentaba daños en la parte frontal. Las autoridades investigan si dicha unidad tuvo participación directa en el atropello, así como la posible implicancia de otros vehículos que transitaban por el sector al momento del siniestro.

La conductora de la motocicleta fue evacuada al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica; sin embargo, fuentes policiales indicaron que abandonó el nosocomio minutos después con ayuda de una persona extranjera, hecho que ha generado interrogantes y forma parte de las diligencias en curso.

Personal policial y Serenazgo acordonaron la zona mientras el fiscal de turno realizó el levantamiento del cadáver pasada la 1:00 de la madrugada del viernes. Peritos de tránsito recabaron evidencias para reconstruir la dinámica del accidente y establecer responsabilidades penales.

Familiares de la víctima llegaron hasta el lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor al reconocer el cuerpo cubierto con una sábana blanca. Amigos y vecinos la recuerdan como una joven alegre y solidaria, cuya repentina partida enluta a toda una familia. El caso continúa en investigación.

