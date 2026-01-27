Un hecho profundamente lamentable enluta al distrito de Pueblo Nuevo en plena celebración de su aniversario. La madrugada de este lunes, una joven mujer perdió la vida tras un violento accidente de tránsito registrado en la intersección de las calles Comercio y Grau, cerca de la loza deportiva Los Leones, una zona que vecinos califican como altamente peligrosa y sin medidas preventivas adecuadas.

Tragedia vial

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando una motocicleta fue impactada por un bus de transporte público, provocando la muerte instantánea de su ocupante. La víctima fue identificada como Raquel Candelario Guillén, de 28 años de edad, quien se desplazaba como pasajera en el vehículo menor al momento del choque.

De acuerdo con la información preliminar, la joven, natural de Huánuco, había llegado a la provincia para trabajar en un fundo agrícola durante la campaña. Aquella madrugada se trasladaba en una motocicleta marca Ronco, color rojo, con placa de rodaje 7080-TW, conducida por su pareja, José Luis Rojas Trinidad.

Por causas que aún son materia de investigación, la motocicleta fue embestida por un bus de placa B3K-958, de propiedad de José Pisconte Bravo, en una de las calles más estrechas y transitadas del distrito. El fuerte impacto derribó a ambos ocupantes, proyectando a la joven contra el pavimento, donde falleció en el acto.

Personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron de inmediato al lugar, procediendo al acordonamiento de la zona y al control del tránsito vehicular. Posteriormente, el fiscal de turno Marco Osorio Ayala dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central de Ica para las diligencias de ley.

Pobladores del sector denunciaron que este cruce ha sido escenario de múltiples accidentes y que, desde hace años, se viene solicitando a la municipalidad la instalación de rompemuelles u otros dispositivos de control de velocidad. Incluso, según indicaron, los propios vecinos se ofrecieron a asumir los materiales, sin obtener respuesta de las autoridades.

“Esta esquina es conocida, aquí juegan niños y pasan vehículos a excesiva velocidad. No basta con llegar después del accidente; lo que se necesita es prevención”, manifestó una vecina, cuestionando duramente la falta de acción municipal pese a las reiteradas advertencias.

