El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en un distrito de Arequipa y otras diez regiones del país, afectadas por los daños ocasionados por las intensas precipitaciones pluviales registradas en los primeros meses del año.

La medida, dispuesta mediante el Decreto Supremo N.º 081-2026-PCM y publicada este viernes en El Peruano, entra en vigencia el 1 de junio y extiende la emergencia declarada inicialmente el 1 de abril mediante el Decreto Supremo n.º 047-2026-PCM.

Según el D.S. 047-2026, el distrito de Mariano Nicolás Valcarcel, de la provincia de Camaná, está en esta declaratoria.

Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) advirtió que la capacidad de respuesta de los órganos regionales continúa sobrepasada y que quedan acciones pendientes, principalmente en limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como en la implementación de soluciones habitacionales temporales.

Durante el período de prórroga, el Gobierno Regional de Arequipa y los gobiernos locales comprendidos ejecutarán medidas de respuesta y rehabilitación con el respaldo técnico del INDECI y la participación de varios ministerios.

Asimismo, las acciones se financiarán con los presupuestos institucionales de cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.