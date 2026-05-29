El Congreso de la República destinó S/382 mil 785 en servicios de alimentación entre noviembre de 2025 y abril de este año, según reveló un informe periodístico de Cuarto Poder. Los gastos incluyeron coffee breaks, refrigerios, café y bocaditos para sesiones plenarias y actividades parlamentarias.

Los desembolsos se realizaron pese a que, en varias sesiones, el hemiciclo registró baja asistencia y numerosos parlamentarios participaron de manera virtual desde sus viviendas. En ese periodo se emitieron decenas de órdenes de servicio relacionadas con alimentación dentro del Legislativo.

Uno de los meses con mayor gasto fue noviembre de 2025, cuando se registraron 16 órdenes de servicio vinculadas a alimentación. Además, se aprobó una contratación por S/31 mil 600 para servicios de café y comedor destinados a sesiones plenarias y otras actividades parlamentarias.

Ese mismo mes, una sesión del pleno comenzó con apenas 66 congresistas presentes y terminó con 79 parlamentarios en el hemiciclo. A pesar de ello, el Congreso asumió el costo total de los servicios de alimentación. El 27 de noviembre también se emitió otra orden de servicio por S/36 mil 422 para café y comedor en sesiones plenarias.

Las críticas surgieron desde distintos sectores políticos y analistas. El especialista César Campos cuestionó que el presupuesto del Congreso se destine a “gastos superfluos”, mientras que la congresista Susel Paredes aseguró estar en desacuerdo con las decisiones adoptadas por la mayoría parlamentaria y la Mesa Directiva.

En marzo de este año, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, se emitieron 15 nuevas órdenes de servicio relacionadas con refrigerios y alimentación durante sesiones del pleno. Solo en ese mes, el gasto ascendió a S/96 mil. El congresista Esdras Medina también reconoció que existen gastos innecesarios y consideró necesaria una autocrítica sobre el manejo presupuestal.

A los cuestionamientos por alimentación se suman otros gastos realizados por el Parlamento en los últimos seis meses, como más de S/56 mil en arreglos florales y cerca de S/57 mil en cortinas y persianas.