El Perú ha registrado 314 sismos en lo que va del 2026, de los cuales 73 ocurrieron solo durante el mes de mayo, según reportes del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta cifra representa alrededor del 23.2% del total anual y ha reforzado la importancia de los simulacros nacionales y las acciones de prevención ante emergencias.

Especialistas advirtieron que uno de los factores que más influye en el impacto de un sismo es el tipo de suelo sobre el que están construidas las viviendas y edificaciones. En Lima, existen zonas con suelos arenosos, rellenos, aluviales y con presencia de agua subterránea que pueden intensificar el movimiento sísmico.

“La prevención debe comenzar desde la identificación del entorno donde se vive y el reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad de cada zona”, explicó Cinthya Arteta, subgerente de Ingeniería, Prevención y Gestión de Riesgos de Rímac. La especialista indicó que no todas las zonas de Lima perciben un sismo con la misma intensidad debido a las características del terreno.

Entre las principales recomendaciones para afrontar un sismo figuran verificar la seguridad estructural de las viviendas, evitar ampliaciones sin asesoría técnica y definir rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares. También se aconseja asegurar muebles y equipos pesados para reducir riesgos por caída de objetos.

Los especialistas también recomendaron mantener la calma durante un movimiento sísmico, proteger la cabeza y el cuello, y evitar el uso de ascensores durante una evacuación. “Muchos lesionados ocurren por caídas de objetos o evacuaciones desordenadas”, señaló Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Perú.

Asimismo, se exhortó a preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín, documentos importantes y cargador portátil. En el ámbito laboral, especialmente en oficinas ubicadas en pisos altos, se destacó la importancia de conocer y practicar los protocolos de evacuación.

Los especialistas coincidieron en que la preparación frente a un sismo no depende solo de reaccionar durante la emergencia, sino de las acciones preventivas que se adopten con anticipación. Practicar simulacros y fortalecer la cultura de prevención puede reducir significativamente los riesgos para las familias y comunidades.