La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, supervisó este viernes el desarrollo del Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en la sede del Midis, en el marco de las actividades de prevención organizadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Desde la Sala de Crisis del sector, la titular del Midis verificó la activación de alarmas, los protocolos de evacuación y el desplazamiento del personal hacia las zonas seguras, además de supervisar las labores de las brigadas del Grupo de Comando, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Midis y los puestos de primeros auxilios.

Durante la jornada también se activó el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, encargado de articular acciones con los programas nacionales y garantizar la continuidad de los servicios sociales ante eventuales emergencias de gran magnitud.

La ministra Vásquez destacó la rápida y ordenada participación de los trabajadores del sector y exhortó a mantener una cultura de prevención tanto en las instituciones como en los hogares. “La preparación de hoy puede marcar la diferencia mañana frente a una emergencia real”, señaló.

Asimismo, indicó que los programas nacionales del Midis ejecutaron las acciones previstas para este tipo de situaciones, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y reducir riesgos frente a posibles desastres.

Finalmente, la titular del Midis remarcó que la prioridad del sector es salvaguardar la integridad de sus trabajadores y asegurar la continuidad de los servicios dirigidos a las poblaciones vulnerables en caso de emergencias.