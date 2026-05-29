El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que inició una investigación interna para identificar a las personas involucradas en la difusión de información clínica del expresidente Pedro Castillo Terrones. La entidad adoptó esta medida luego de que datos contenidos en su historial médico fueran divulgados por un medio de comunicación.

A través de un pronunciamiento difundido en sus plataformas oficiales, la institución señaló que la protección de la información personal de los pacientes constituye una de sus principales responsabilidades. En ese sentido, indicó que ya se encuentran en marcha las acciones destinadas a determinar cómo se produjo la filtración y quiénes participaron en ella.

Como parte de las medidas adoptadas, EsSalud dispuso la realización de una auditoría interna orientada a rastrear el origen de la divulgación. El proceso también busca establecer de qué manera se obtuvo acceso a la información difundida.

En su comunicado, la entidad explicó que la investigación se enfocará en identificar a quienes habrían vulnerado los protocolos de confidencialidad establecidos para el manejo de historias clínicas.

“Por ello, se ha dispuesto el inicio de una auditoría interna para identificar a las personas que vulneraron el sistema y proporcionaron información de la historia clínica”, aseguró la institución.

Defiende seguridad de sus sistemas

La red de salud también respondió a los cuestionamientos surgidos tras la publicación de los documentos médicos. Según indicó, la filtración no compromete la seguridad de sus plataformas tecnológicas ni implica una alteración de los registros almacenados.

En esa línea, sostuvo que sus sistemas cuentan con mecanismos de control que permiten rastrear las acciones realizadas por los usuarios autorizados.

“Es preciso enfatizar que el Sistema de Información de EsSalud es técnicamente inalterable, ya que cuenta con filtros de trazabilidad estrictos que impiden a cualquier funcionario modificar o manipular los registros médicos”, se lee en el comunicado.

Aclaran cambios en la gerencia general

En el mismo pronunciamiento, EsSalud se pronunció sobre las versiones relacionadas con la reciente salida del doctor Mariano Cuentas de la Gerencia General. La institución afirmó que su alejamiento respondió a motivos personales y no guarda relación con la difusión de la información médica.

Respecto a la designación de su sucesor, la entidad aseguró que el nombramiento del doctor Alejandro Martínez se ajusta a los requisitos establecidos para el cargo. Además, precisó que la decisión fue adoptada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda.

La institución también indicó que, pese a contar con empresas constituidas desde hace varios años, Rosales Pereda no registra contratos entre dichas compañías y el Seguro Social de Salud. Con ello, buscó responder a cuestionamientos surgidos en torno a la designación del nuevo gerente general.

Otro de los puntos abordados en el pronunciamiento fue la situación de las trabajadoras de la entidad que fueron mencionadas tras la difusión de la información. EsSalud expresó su rechazo a los señalamientos dirigidos contra ellas y consideró que estas acusaciones afectan su imagen personal y profesional.

La institución sostuvo que tales afirmaciones perjudican a trabajadoras que desempeñan sus funciones dentro del organismo. En ese contexto, señaló que se busca dañar “la reputación de mujeres profesionales y madres de familia que solo buscan su desarrollo personal”.