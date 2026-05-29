Durante la primera Audiencia Pública del Gobierno Regional de Arequipa que se realiza en Matarani (Islay), el director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones, Juan José Soto Loza, confirmó que el 15 de julio se tendrá aprobado el expediente técnico de la represa de Arapa-Ccota (anteriormente conocida como Yanapuquio).

Soto Loza precisó que este proyecto contempla 3 componentes: el primero es la construcción de la represa con un almacenamiento de 25 millones de metros cúbicos de agua; en segundo lugar, se tiene el mejoramiento de 50 kilómetros de canales de riego y, como tercer componente, está la modernización de bocatomas y control de agua para usuarios del valle de Tambo.

Asimismo, este proyecto a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego beneficiará a 3 mil familias y permitirá la mejora del riego en 10 mil hectáreas; el presupuesto que se requerirá para su ejecución se estima en 500 millones de soles.

Cabe señalar que el cambio de nombre se dio a raíz de la reubicación de la represa, pasando a tomar el nombre de mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego presa Arapa - Lojeta - Ccota - Pachamayo - Sifincani y sistema de riego en el Valle de Tambo en los distritos de Yunga, Ubinas e Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro (Moquegua) y distritos de la provincia de Islay (Arequipa).