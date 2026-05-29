Colchones con manchas, presencia de hongos y condiciones consideradas insalubres fueron hallados durante un operativo realizado en diversos hospedajes del jirón Lima, en el centro de Huancayo, a pocos días de las celebraciones por el aniversario de la ciudad.

La intervención fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Huancayo en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía de Turismo y Dircetur, con el objetivo de verificar las condiciones en que operan hoteles y hostales que recibirán visitantes durante las festividades.

Durante la inspección, las autoridades detectaron colchones deteriorados, con manchas y signos de falta de higiene que podrían representar riesgos para la salud de los huéspedes. Por estas observaciones, varios establecimientos fueron sancionados con multas equivalentes al 50 % de una UIT y quedaron sujetos a una posible clausura si no corrigen las deficiencias encontradas.

Uno de los casos más graves fue el del hostal Olimpos, ubicado en el jirón Lima, que fue clausurado de manera preliminar por 30 días debido a que no contaba con licencia de funcionamiento. Asimismo, otros hospedajes fueron observados por incumplimientos sanitarios y de seguridad.

Las autoridades municipales informaron que los operativos continuarán en los próximos días para garantizar que los establecimientos de hospedaje cumplan con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad antes de las celebraciones por el aniversario de Huancayo y la festividad del Tayta Padre.