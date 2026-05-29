La bancada de Avanza País anunció su posición de cara a la segunda vuelta presidencial y expresó su apoyo al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento público difundido a pocos días de la jornada electoral prevista para el 7 de junio.

En el documento, el grupo parlamentario explicó que su postura responde a una serie de principios que considera fundamentales para el futuro del país. Entre ellos mencionó la defensa del sistema democrático, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades ciudadanas.

La agrupación señaló que no respaldará iniciativas que, a su criterio, puedan afectar el rumbo económico e institucional del Perú. En ese contexto, sostuvo que se mantendrá alejada de cualquier propuesta que implique riesgos para el desarrollo alcanzado en las últimas décadas.

“La defensa de la democracia, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades que han permitido el progreso del Perú durante las últimas décadas” expresó la bancada.

Comunicado 📣



El Perú necesita estabilidad, crecimiento, seguridad y una firme defensa de la democracia y las libertades. pic.twitter.com/affpMbs2x8 — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) May 29, 2026

Avanza País sostuvo que en esta etapa electoral no brindará apoyo a planteamientos que, según considera, podrían afectar la confianza de los ciudadanos y el clima político. En esa línea, señaló que no respaldará ninguna propuesta “que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento de nuestro país”.

El partido político también indicó que el Perú requiere una conducción enfocada en la institucionalidad y la gestión pública. Por ello, manifestó su respaldo a Fuerza Popular como opción para el balotaje presidencial.

Asimismo, la agrupación política resaltó que el próximo gobierno debe promover el respeto por la vida, fortalecer las instituciones democráticas y enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la población. También consideró necesario atender las demandas de las regiones que aún presentan brechas en distintos servicios y oportunidades.

“El Perú merece seguir creciendo y que se refleje en el bienestar de la Nación”, se lee al final del comunicado.