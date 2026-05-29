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La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco designó al fiscal superior Renato Fernando Alejos Vílchez, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, como coordinador general de enlace para la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.

Como parte de sus funciones, el magistrado tendrá a su cargo el monitoreo de las labores fiscales, así como la centralización, procesamiento y sistematización de las incidencias que se registren antes, durante y después de la jornada electoral. Esta información será remitida posteriormente al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

En el marco de los preparativos para el proceso electoral, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco también desarrolló una reunión de trabajo del Equipo de Gestión Territorial (EGT), con el propósito de coordinar y articular acciones que contribuyan al normal desarrollo de los comicios en la región.

TEMAS ABORDADOS

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con la organización institucional, la planificación operativa y la implementación de estrategias conjuntas orientadas a prevenir delitos electorales, fortaleciendo la transparencia y la legalidad del proceso democrático.

La sesión se realizó de manera virtual y fue encabezada por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, John Henrry Martel Trujillo. Participaron además el jefe de la Autoridad Desconcentrada de Control de Huánuco, Amadeo Cerrón Uceda; el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales, Miguel Ángel Malpartida Mendoza; el administrador del Distrito Fiscal, Mirko Coz Berrospi; así como responsables de las áreas de Informática e Imagen Institucional.