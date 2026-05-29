El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el primer Simulacro Nacional Multipeligro de 2026 se desarrolló con la participación de ciudadanos e instituciones en distintas regiones del país. La actividad, realizada este 29 de mayo, movilizó a entidades públicas, empresas privadas y organismos vinculados al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La jornada tuvo como finalidad fortalecer la preparación de la población frente a posibles emergencias de gran magnitud. Para ello, los participantes pusieron en práctica procedimientos de evacuación y medidas de protección ante un escenario de sismo y peligros asociados.





¿Qué aprendió la población?

Durante el ejercicio, miles de personas se desplazaron hacia zonas seguras previamente establecidas. Asimismo, aplicaron rutas de evacuación y protocolos familiares diseñados para actuar ante situaciones de riesgo.

Según informó el INDECI, la actividad permitió medir la capacidad de reacción de la ciudadanía y evaluar el nivel de preparación existente frente a un eventual desastre. También se revisó el desempeño de las instituciones encargadas de responder en una emergencia.

El simulacro incluyó la verificación de los Planes de Operaciones de Emergencia y de los planes de contingencia implementados por diferentes entidades. Del mismo modo, se comprobó el funcionamiento de sistemas de alerta como sirenas y mecanismos de mensajería para teléfonos móviles.

Escenario proyectó miles de víctimas y daños

Como parte del ejercicio, el jefe del INDECI, Luis Enrique Vásquez Guerrero, presentó al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, una simulación sobre los posibles efectos de una emergencia de gran magnitud a nivel nacional. El reporte contempló estimaciones relacionadas con pérdidas humanas, daños materiales e impacto en servicios públicos.

De acuerdo con el escenario planteado, una situación de este tipo podría ocasionar 11 057 fallecidos y 165 397 personas lesionadas. Además, se proyectó que 2 086 435 ciudadanos resultarían damnificados y que otros 3 830 212 se verían afectados por las consecuencias del evento.

Las estimaciones también incluyeron daños en infraestructura esencial para la atención de la población. Entre ellos figuran 1 739 establecimientos de salud comprometidos, 3 234 aulas afectadas y 519 209 viviendas destruidas.

El simulacro se realizó en el marco de la conmemoración de los 56 años del terremoto de Áncash de 1970 y buscó reforzar la preparación de la población ante emergencias. Tras la jornada, el INDECI exhortó a autoridades y ciudadanos a fortalecer sus planes de respuesta y anunció que continuará promoviendo ejercicios similares en todo el país.