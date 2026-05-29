La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer los resultados de la segunda etapa del concurso público destinado a elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tras la evaluación realizada, dos candidatos lograron superar el puntaje mínimo exigido y avanzaron a la fase final del proceso de selección.

Según la información difundida por la entidad, Carlos Loyola obtuvo la calificación más alta con 75 puntos. En segundo lugar se ubicó Amparo Ortega, quien alcanzó un total de 71 puntos.

🔴 Presentamos los resultados de la Evaluación curricular del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯.° 𝟢𝟢𝟣-𝟤𝟢𝟤𝟨-𝘚𝘕-𝘑𝘕𝘑). pic.twitter.com/sJgdDS1YPv — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 29, 2026





¿Qué evaluó la institución?

La puntuación obtenida por los postulantes se sustentó en distintos criterios establecidos por las bases del concurso. Entre ellos se consideraron aspectos relacionados con la trayectoria profesional, la formación académica y la experiencia en investigación.

En el caso de Loyola, obtuvo 40 puntos por experiencia y trayectoria profesional. A ello se sumaron 35 puntos correspondientes a la evaluación de estudios y especialización académica.

Por su parte, Ortega alcanzó 36 puntos en el rubro de experiencia profesional. Además, recibió 35 puntos por formación académica, lo que le permitió superar el umbral requerido para continuar en competencia.

Ninguno de los dos aspirantes obtuvo puntaje en el criterio referido a experiencia en investigación. Sin embargo, ambos lograron superar los 70 puntos mínimos establecidos para acceder a la siguiente fase.

Concluida esta evaluación, el concurso avanzará hacia una etapa enfocada en las propuestas de gestión de los candidatos. Los postulantes deberán sustentar los planes de trabajo que plantean para la conducción de la ONPE.

Posteriormente, ambos serán sometidos a una entrevista personal ante el comité evaluador. Esta fase será determinante para la selección de la persona que asumirá la dirección del organismo electoral.

La autoridad que resulte elegida tendrá la responsabilidad de liderar la institución encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales del país. Asimismo, estará a cargo de supervisar diversas tareas vinculadas al funcionamiento del sistema electoral.

¿Por qué hay elecciones internas?

La designación del nuevo jefe de la ONPE se desarrolla luego de la renuncia de Piero Corvetto al cargo. Su gestión fue cuestionada por diversos sectores tras la realización de la primera vuelta presidencial del pasado 12 de abril.

Además, Corvetto afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción. Tras su salida, la conducción de la entidad quedó temporalmente en manos de Bernardo Pachas, quien actualmente ejerce la jefatura de manera interina.

La culminación del concurso permitirá definir a la nueva autoridad que estará al frente de la ONPE. Con ello, la institución contará con un titular designado mediante el procedimiento establecido por la Junta Nacional de Justicia.