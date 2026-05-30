El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) realizó una jornada de apoyo y asesoramiento en el distrito de Machu Picchu con el objetivo de impulsar la formalización de negocios vinculados al sector turístico. La iniciativa permitió iniciar 50 trámites de regularización y formalización, además de brindar atención a cerca de 600 empresarios, emprendedores y prestadores de servicios.

La actividad formó parte de la estrategia Turismo Seguro, mediante la cual el sector busca acercar información y asistencia técnica a quienes desarrollan actividades económicas relacionadas con el turismo. La intervención estuvo orientada especialmente a personas interesadas en adecuar sus negocios a las disposiciones vigentes y mejorar su gestión empresarial.

La jornada se desarrolló en la Plaza Manco Cápac del distrito de Machupicchu y contó con la participación de diversas entidades públicas. Durante la actividad, los asistentes recibieron orientación personalizada sobre los procedimientos necesarios para operar dentro del marco legal.

Entre los temas abordados figuraron la constitución de empresas, las obligaciones tributarias, los requisitos para obtener licencias municipales y la inscripción de prestadores de servicios turísticos. Por otro lado, se ofreció información relacionada con aspectos laborales, protección al consumidor y otras exigencias vinculadas al funcionamiento de los negocios.

Trabajo conjunto de instituciones

La actividad fue organizada por el Mincetur en coordinación con la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco y la Municipalidad Distrital de Machupicchu. Asimismo, participaron diversas entidades nacionales y regionales encargadas de brindar asistencia en materias económicas, laborales, tributarias y turísticas.

Entre las instituciones presentes estuvieron Promperú, Sunat, Sunafil, Migraciones, Indecopi, Sernanp y la Policía Nacional del Perú. Asimismo, participaron la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y organismos regionales vinculados al empleo y la producción.

Como parte de la jornada, más de 40 empresarios y emprendedores turísticos participaron en una sesión de capacitación especializada. Durante el encuentro, especialistas de distintas instituciones absolvieron consultas y compartieron herramientas para fortalecer la gestión de los negocios.

La capacitación estuvo enfocada en aspectos relacionados con la organización empresarial, el cumplimiento de las normas y el desarrollo de servicios sostenibles. De esta manera, se buscó contribuir a la consolidación de emprendimientos que operen bajo criterios de formalidad y competitividad.

Estrategia para combatir la informalidad

Las acciones desarrolladas forman parte de la estrategia Turismo Seguro impulsada por el Mincetur en distintas regiones del país. Esta iniciativa promueve el trabajo coordinado entre instituciones públicas y gobiernos locales para reducir la informalidad en el sector turístico.

Además de facilitar el acceso a la formalización, el programa busca fortalecer la seguridad de los destinos turísticos y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes. Con ello, se apunta a incrementar la competitividad de lugares con alta actividad turística como Machu Picchu.