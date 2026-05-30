Huánuco: fiscalía articula acciones para garantizar transparencia en proceso electoral

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Puerto Inca recibió el material electoral que será utilizado en la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio, jornada en la que la ciudadanía elegirá al presidente y vicepresidentes de la República.

El material electoral arribó a la sede de la ODPE Puerto Inca bajo estrictas medidas de seguridad, con resguardo permanente de efectivos de la Policía Nacional del Perú y supervisión de un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, el traslado fue monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital, lo que permitió verificar su recorrido hasta su destino final.

MATERIAL DETALLADO

Entre los materiales recepcionados se encuentran cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa, ánforas y cabinas de votación. Además, con el objetivo de facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad visual, también se distribuyeron plantillas Braille.

Tras la recepción del material, en los próximos días se iniciará la segunda fase de despliegue hacia los distintos locales de votación de la jurisdicción, como parte de las acciones operativas previstas para la jornada electoral.

JURISDICCIÓN

La ODPE Puerto Inca tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 5 distritos y 7 centros poblados de la provincia de Puerto Inca donde se habilitarán 19 locales de votación y 119 mesas de sufragio para atender a 33 155 electores hábiles.

Con estas acciones, la ODPE Puerto Inca continúa avanzando en la organización de la Segunda Elección Presidencial 2026, garantizando una jornada electoral segura, transparente y eficiente en toda su jurisdicción.