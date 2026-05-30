Un madre de familia denunció que su menor hijo fue agredido brutalmente dentro de las instalaciones de la institución educativa Afull de la ciudad de Lambayeque.

La señora A. S.V. cuestionó que ningún docente ni directivo del plantel le haya comunicado lo sucedido, pese a la gravedad del caso.

“Mi hijo cursa el cuarto grado de secundaria y (el último lunes) ha sido agredido por un alumno de quinto grado. Ha sido rodeado por muchos alumnos, lo han tenido en el suelo, golpeándole la cabeza con puñetes”, señaló.

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Incluso – según dijo – el agresor lo amenazó para que no se quejara en dirección, pero fueron los compañeros de aula de la víctima quienes lo animaron a comunicar lo sucedido.

“Mi hijo no quería ir a dar parte a la dirección, sus compañeros lo han acompañado y recién ahí ha comentado que ha sido amenzado, que han sido más de 8 alumnos de 4to B. Pero el director lo ha minimizado, no tienes nada le ha dicho, ha sido golpe leve y lo han dejado”, aseveró.

Precisó que al solicitar la revisión de las cámaras de seguridad, el director le informó que se encuentran malogradas. Esto la indignó aún más, por lo que decidió hacer la denuncia en la comisaría.

“He hecho una denuncia y mi hijo va a pasar por el medico legista. El director recién se está poniendo en contacto con los padres de los agresores. Si yo no tomo acciones legales, el director no hace nada. Yo he comunicado esto en el grupo de padres, y los alumnos recién han hablado, hay dos más que han sido agredidos por este alumno que ahora le llaman ‘lapos’”, aseveró.

Finalmente, pidió la expulsión del alumno agresor. “Él no puede seguir acá, los alumnos no quieren salir a la hora del recreo, para salir al baño salen acompañados. Esta es una institución privada, estamos pagando para que reciba buena educación, y no este tipo de maltratos”.

Consultado al respecto, el director de la I.E. Afull - Lambayeque, Alvaro Romero Peralta, sostuvo que se trata de un caso aislado, pero ya aplicaron las medidas respectivas para dar solución.

“Siempre el problema de aprender a convivir conlleva a no ponerse de acuerdo y a discutir y a veces agarrarse a puñetazos. Es lo mismo que sucede en todos los colegios del mundo”, dijo.

Dato

El director dijo que cambiarán de sección a los implicados y degradarán al brigadier general por no poner orden pese a estar presente.