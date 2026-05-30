El megacohete New Glenn, desarrollado por la empresa aeroespacial Blue Origin, explotó este viernes 29 de mayo durante una prueba de encendido estático realizada en Cabo Cañaveral, Florida. El incidente ocurrió mientras los equipos técnicos ejecutaban ensayos previos a una futura misión orbital de carga pesada.

La emergencia se registró en una de las plataformas de lanzamiento de la compañía fundada por Jeff Bezos. Tras la explosión, los protocolos de seguridad fueron activados para proteger al personal presente en las instalaciones.

This New Glenn rocket explosion released 20% of the energy of the Hiroshima atomic bomb and that wasn't even the bad part:



→ The pad: LC-36 is the only pad on Earth that launches New Glenn and now it's gone. Over $1B to build. SpaceX needed 7 months to rebuild after a similar… https://t.co/5TadWH3JCB pic.twitter.com/Ptr1m5mPom — Josh Kale (@JoshKale) May 29, 2026





¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los reportes preliminares, la falla se produjo durante las evaluaciones realizadas en tierra antes del lanzamiento del vehículo espacial. En pocos segundos, una columna de humo comenzó a salir desde la parte inferior de la estructura de 98 metros de altura.

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que el humo fue seguido por una explosión que terminó envolviendo gran parte del cohete. La fuerza del estallido provocó una intensa bola de fuego y la dispersión de fragmentos alrededor de la plataforma.

La magnitud del incidente permitió que el fenómeno fuera observado desde distintos puntos del estado de Florida. Incluso, algunas personas reportaron haber presenciado el resplandor desde varios kilómetros de distancia.

No se reportaron víctimas

Luego de la explosión, Blue Origin informó que todo el personal que se encontraba en la base espacial fue localizado y evacuado de manera segura. La empresa precisó que no hubo personas heridas ni fallecidas como consecuencia del accidente.

Las labores de evaluación de daños comenzaron poco después del incidente. Asimismo, se iniciaron las investigaciones para determinar qué originó la falla durante la prueba.

El fundador de la compañía también se pronunció tras lo ocurrido. A través de sus redes sociales, Jeff Bezos describió la jornada como un momento complicado para la organización y señaló que trabajarán para recuperar la infraestructura afectada y retomar las operaciones.

NASA evaluará consecuencias para Artemis

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) anunció que participará en las investigaciones junto con especialistas de la empresa. El objetivo será identificar las causas de la falla y determinar el impacto que tendrá sobre los programas espaciales vinculados al vehículo.

Durante un pronunciamiento oficial, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, se refirió a los desafíos que implica el desarrollo de sistemas espaciales de gran capacidad. En ese contexto, recordó que “el vuelo espacial no perdona” y destacó la complejidad técnica que representan este tipo de proyectos.

Además de esclarecer lo ocurrido, las autoridades analizarán si el accidente modifica los plazos previstos para futuras operaciones lunares. Entre los programas que serán evaluados figura Artemis, iniciativa que contempla nuevas misiones tripuladas hacia la Luna durante los próximos años.