El Ministerio de Cultura informó que la montaña Waynapicchu permanecerá cerrada de manera temporal entre el 1 y el 30 de junio de 2026. La medida será aplicada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco como parte de un plan de intervención en el circuito de acceso al atractivo.

El cierre responde a la ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu. Según lo comunicado, las labores buscan asegurar la preservación de las estructuras arqueológicas y mejorar las condiciones de seguridad para los visitantes.

¡Atención! La montaña #Waynapicchu permanecerá cerrada temporalmente del 1 al 30 de junio de 2026, debido a la ejecución de trabajos especializados de conservación y mantenimiento en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de #Machupicchu. ⬇️https://t.co/YGqkDLHD08 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) May 29, 2026





Intervención en la ruta de ascenso

Las obras abarcarán distintos puntos del recorrido que conduce hasta la cima de Waynapicchu. El tramo intervenido incluye desde la caseta de control hasta la parte más alta de la montaña.

Entre las acciones previstas se encuentra la consolidación de escalinatas de origen prehispánico, así como la intervención en muros de contención. También se realizarán trabajos en sistemas de drenaje para mejorar la estabilidad del terreno.

De forma complementaria, se dará mantenimiento a los pisos de circulación utilizando técnicas tradicionales. Estas acciones forman parte de un enfoque de conservación orientado a preservar la estructura original del camino.

Medidas de seguridad y conservación

El plan de trabajo contempla además el reforzamiento de barandas en zonas de alta pendiente. Estas serán reemplazadas o ajustadas con cable acerado para mejorar la seguridad durante el recorrido.

Además, se ejecutarán labores de limpieza de musgos en superficies arqueológicas y retiro de maleza en el entorno del camino. De manera controlada, se extraerán raíces y arbustos que puedan afectar la estabilidad de plataformas y estructuras.

El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, César Medina Alpaca, explicó que estas intervenciones requieren la suspensión del acceso turístico. En ese contexto, señaló que las labores no pueden realizarse con presencia de visitantes debido a las condiciones técnicas del área.

Durante el periodo de intervención se contará con personal especializado en seguridad y rescate. Este equipo estará atento a cualquier eventualidad que pueda registrarse en las zonas de mayor riesgo.

Además, especialistas en biología participarán en la supervisión del manejo de especies vegetales presentes en la ruta. Su labor estará enfocada en evitar impactos negativos en el ecosistema del entorno.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco exhortó a los operadores turísticos y visitantes a tomar previsiones ante el cierre. La entidad indicó que la medida busca garantizar la conservación de uno de los espacios más representativos del Santuario Histórico de Machu Picchu.