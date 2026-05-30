Los delincuentes no descansan, pues delinquen a cada instante. Esta vez, un taxista y un anciano fueron víctimas de asalto y robo en diferentes lugares de la Capital de la Amistad, en la región Lambayeque.

Uno de los agraviados es Luis Ángel Núñez del Arco Rojas (44), quien fue atacado por falsos pasajeros al promediar las 3 de la madrugada.

Casos

De acuerdo al acta policial, cuatro individuos -entre ellos una mujer- solicitaron una carrera al taxista, para que los traslade desde la esquina de la avenida Los Incas con Gran Chimú hasta el sector Chacupe Alto del distrito de La Victoria. De pronto, al estar a unos 100 metros de una acequia, uno de los pasajeros sacó un arma de fuego y lo encañonó, luego lo obligó a descender de su vehículo.

Posteriormente lo golpearon, maniataron de píes y manos con una soga, así como lo amordazaron con un cinta de embalaje. Después, los facinerosos procedieron a sustraer la computadora del auto, S/1,500 en efectivo que tenía en su guantera, su celular, entre otros objetos de valor.

Finalmente, lo arrojaron al canal de riego que estaba cerca al lugar, mientras que ellos escaparon en mototaxi. Recién a las 6 de la mañana fue auxiliado por un transeúnte que pasaba por el lugar y lo condujo hasta la comisaría de la localidad, donde denunció el caso.

Por otro lado, Hilario Castro Ventura (78), luego de abordar una mototaxi frente al colegio Manuel Pardo con destino al hospedaje Leguía, fue asaltado por dos rateros quienes subieron a la unidad motorizada.

El atraco ocurrió entre la avenida Balta con la calle Cois en Chiclayo, donde lo despojaron de su billetera con sus documentos personales, S/500, además de su equipo móvil.

Los dos maleantes junto a su cómplice el mototaxista fugaron con rumbo desconocido. El accionar delictivo fue denunciado en la delegación de César Llatas Castro.