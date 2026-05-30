Decenas de agricultores de Lambayeque tomaron el último lunes 25 de mayo, las principales vías de Chiclayo. La protesta pacífica, que formó parte del paro nacional indefinido convocado por organizaciones del sector, reunió a productores de arroz, maíz y caña de azúcar que denuncian una fuerte reducción de sus ingresos y reclaman medidas urgentes para evitar mayores pérdidas económicas.

Protesta

Desde tempranas horas de la mañana, los manifestantes se desplazaron por la carretera Panamericana Norte y recorrieron las avenidas Salaverry, Pacífico y Juan Tomis hasta llegar a la sede del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). Los dirigentes estimaron que alrededor de 6.000 agricultores participaron en la jornada, mientras que unos 20.000 productores de arroz del valle Chancay-Lambayeque se encuentran afectados por la caída de los precios del cereal.

La movilización estuvo marcada por el descontento de los arroceros, quienes aseguran que el ingreso de arroz importado ha presionado a la baja los precios de la producción nacional en un contexto de elevados costos de cultivo. A ello se suman los gastos en fertilizantes, combustible y mano de obra, que han reducido los márgenes de rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

“Pedimos al Gobierno que disminuya la importación cuando hay arroz peruano y que fortalezca las compras estatales con la compra de fertilizantes”, señaló, a Correo, Porfirio Mesones Flores, presidente de la Asociación de Agricultores de Arroz de Lambayeque.

Según explicó el dirigente, el quintal de arroz en cáscara se comercializa actualmente entre 110 y 120 soles, cuando debería alcanzar entre 140 y 150 soles para cubrir los costos de producción. En el caso del arroz por fanega (que equivale hasta 50 kg.), indicó que se paga entre 160 y 170 soles, pese a que los agricultores consideran que un precio justo debería situarse entre 220 y 230 soles.

“Somos 700 usuarios afectados por los bajos precios del arroz. Los costos de producción tanto del arroz como de la caña de azúcar se han incrementado considerablemente. La campaña arrocera ha sido regular, pero los precios actuales no nos permitirán recuperar la inversión realizada. Si no obtenemos una solución, iremos a un paro indefinido”, advirtió Gregorio Quiroz Núñez, presidente de la Comisión de Usuarios de Capote.

“El precio del arroz está por los suelos y no tenemos ganancias. Sentimos que el Gobierno no se preocupa por los productores, mientras que los molineros y otros intermediarios son quienes obtienen la mayor parte de las utilidades. Compran el arroz, lo almacenan y posteriormente lo comercializan a las grandes tiendas entre 180 y 200 soles por saco. Solo por ese proceso llegan a ganar entre 50 y 60 soles por saco”, afirmó el productor arrocero Víctor Tuñoque Santisteban.

El agricultor sostuvo que el arroz que se vende al consumidor entre 3 y 6 soles por kilogramo genera beneficios principalmente para los intermediarios y no para quienes asumen los costos de producción en el campo. “Nosotros vendemos el arroz en cáscara. Actualmente la fanega se paga entre 140 y 150 soles, cuando debería costar alrededor de 280 soles para obtener una ganancia razonable”, señaló.

“Por cada hectárea de caña se producen más de dos bolsas de azúcar por tonelada. Sin embargo, mientras en el mercado el saco de azúcar se vende a unos 120 soles, a nosotros apenas nos pagan alrededor de 60 soles por bolsa. Los costos de producción de una hectárea oscilan entre 7.000 y 10.000 soles, por lo que estamos trabajando a pérdida”, afirmó el productor cañero Wilberto Cabrejos.

El agricultor sostuvo que la crisis no solo afecta a los arroceros, sino también a los productores de caña de azúcar. “Llevamos más de dos años en esta situación. Exigimos soluciones concretas al gobernador regional y no más promesas”, manifestó.