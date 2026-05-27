En la región Lambayeque, la Asociación de Mujeres Unidas Somos Una Sola Fuerza (AMUSFU) del caserío Santa Isabel, en el distrito de Mórrope, denunció serias fallas en la atención a la población afectada por la presencia de arsénico en fuentes de agua, que por años han abastecido a las familias de esa localidad.

Grave

Ante el Consejo Regional de Lambayeque, denunciaron que sus hijos son considerados curados, pero sin una evaluación integral previa, y que el Centro de Salud de la zona viene atendiendo entre las 9:00 a.m. y la 01:00 p.m., lo cual limita el acceso a información sobre el estado actual de los menores.

Ante esta situación, hace unas semanas, tuvieron que recurrir a un laboratorio del Gobierno Regional de Cajamarca, para analizar el agua y los resultados alcanzados son preocupantes.

Las muestras tomadas evidenciaron presencia de algunos metales y contaminantes que exceden los límites establecidos por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, DS N.º 031-2010-SA. Ello sucedió con el arsénico, pues el laboratorio encontró una concentración de 0.027 mg/L de este elemento, superando ampliamente el límite permitido de 0.010 mg/L.

El arsénico no solo es tóxico, también es considerado cancerígeno. Además , el análisis demostró contaminación microbiológica severa, debido a la presencia de: coliformes totales, coliformes termotolerantes, escherichia coli (16 NMP/100 mL).

Esto significa que el agua presenta contaminación fecal y no es segura para consumo humano. La presencia de arsénico y otros contaminantes puede estar asociada a diversos procesos, ya que en zonas costeras, algunos acuíferos presentan concentraciones elevadas de arsénico y sales minerales. A lo que se añade el uso intensivo de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos que pueden contribuir a la contaminación del agua.

El informe concluye que la muestra “no cumple” con los parámetros establecidos por el DS N.º 031-2010-DIGESA, y que continuar consumiendo esta agua sin tratamiento representa un riesgo acumulativo para la salud por exposición crónica al arsénico, contaminación bacteriológica fecal, posibles efectos tóxicos y gastrointestinales a mediano y largo plazo

riesgos. Jacqueline Santisteban, integrante de la Asociación de Mujeres, señaló que vienen exigiendo al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) destinar cada semana una cisterna de agua gratuita, ya que la Municipalidad Distrital de Mórrope no cuenta con suficientes unidades móviles, y el agua es distribuida cada 20 días; una situación que obliga a las familias a comprar agua constantemente, destinando alrededor de S/80.00 al mes.

“Tenemos casi diez años buscando una solución y que las autoridades cumplan con brindar agua de calidad”, dijo.

Sin planes para atender la salud pública

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) – sede Lambayeque solicitó al GORE y a las municipalidades presentar planes de acción para atender el problema de agua contaminada, pues hay más de 58 mil menores expuestos al arsénico, metales pesados y sales disueltas. El problema se ha verificado en 19 distritos y en 190 comunidades.