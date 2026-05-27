“Música de película”, a cargo del multiinstrumentista Renzo Dalí y su selecta orquesta de cámara y ensamble coral, sigue transitando exitosamente espacios de nuestra capital y esta vez llegará al Teatro Municipal de Surco (Parque de la Amistad) para presentar su espectáculo sensorial el 29 y 30 de junio. Será un viaje inolvidable a través de las melodías de la época dorada del cine y la televisión. Durante casi dos horas de duración, el espectáculo musical, producido por DEA Conciertos, detonará una explosión de recuerdos.

Entre los temas que se incluirán en el espectáculo se podrán escuchar parte de las bandas sonoras de “Rocky”, “Superman”, “Misión Imposible” y “El Padrino”. El rubro televisivo también forman parte de la propuesta musical y se interpretarán los temas de las series “Baywatch”, “Alf”, “Friends”, “Mi bello genio” y “Hechizada”, además de populares clásicos de dibujos animados.

Al frente de este importante evento se encuentra el maestro Renzo Dalí, joven pero experimentado músico, productor, compositor, titulado por la Universidad Nacional de Música de Perú y licenciado por la University of West London (UWL) - Ex Thames Valley University) (TVU). Dalí, cuyo talento fue evidente desde la infancia—llegando a ser reconocido en televisión a los cinco años como el “baterista más pequeño del mundo”—, es hoy un virtuoso capaz de ejecutar magistralmente instrumentos de viento, cuerda y percusión en formatos tanto acústicos como electrónicos.

Al frente de "Música de Película" se encuentra el maestro Renzo Dalí, joven pero experimentado músico, productor, compositor, titulado por la Universidad Nacional de Música de Perú y licenciado por la University of West London (UWL) -

En “Música de película”, Dalí no solo asumirá el rol de director de orquesta, sino que desplegará todo su talento actuando como gestor del show, frontman, cantante, multiinstrumentista y productor artístico.

“Este espectáculo recopila en esencia los mejores éxitos tanto del cine como de la televisión... Es básicamente basada en mi experiencia personal, en los dibujos que vi de niño, en las series que disfruté en familia y las películas que marcaron mi pasión por el cine”, señala Renzo Dalí sobre este proyecto profundamente personal. “Es un espectáculo para toda la familia, para todas las edades... buscando emprender un viaje musical de la mano de todo el público”.