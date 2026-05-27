La Policía Nacional del Perú intervino a un hombre que portaba un arma de fuego durante un mitin del candidato Roberto Sánchez, en Huaral. La acción policial se produjo mientras se desarrollaba la concentración de simpatizantes en un espacio público. Los agentes que brindaban seguridad al evento detectaron una conducta que motivó la intervención inmediata del individuo.

El sujeto fue identificado entre los asistentes mientras se encontraba en el área donde se realizaba el discurso del líder de Juntos por el Perú. Los efectivos procedieron a realizar un control preventivo en el lugar para descartar riesgos.

Durante la revisión se halló una pistola marca Glock con municiones en poder del intervenido. Tras el hallazgo, se dispuso su retiro del evento para continuar con las diligencias correspondientes.





¿Qué informó la PNP?

La Policía Nacional informó que el intervenido contaba con autorización vigente para portar armas de fuego. Sin embargo, la situación observada durante el evento llevó a su retención para las investigaciones respectivas.

En el procedimiento también se evaluaron posibles signos de consumo de alcohol en el sujeto intervenido. Por este motivo se ordenó la realización de pruebas complementarias para determinar su condición al momento de los hechos.

El hombre fue trasladado a la comisaría de Huaral para continuar con las investigaciones de ley. Las autoridades buscan precisar las razones por las que se encontraba armado en un espacio de alta concentración de personas.

El caso quedó en manos de la Policía Nacional para determinar si existió alguna infracción vinculada a la seguridad pública. Las diligencias incluyen la verificación de documentos y la evaluación del contexto de la intervención.

La Policía Nacional mantiene despliegues de seguridad en actividades políticas en distintas regiones del país. Estas acciones buscan prevenir incidentes durante reuniones masivas en el marco del proceso electoral.

El hecho ocurrido en Huaral se suma a otros casos que han motivado el refuerzo de medidas de control en mítines. Las autoridades continúan con la supervisión de este tipo de eventos para garantizar el orden público.