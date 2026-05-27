La población del distrito de San Miguel de Cauri, en la provincia de Lauricocha, vive momentos de profundo dolor tras despedir a una familia completa de seis integrantes que perdió la vida el pasado 23 de mayo, luego de que la miniván en la que viajaban cayera a un abismo de más de 200 metros y terminara en el río, en el caserío de Antacallanca.

En medio de escenas de llanto y conmoción, los restos de cinco integrantes de la familia Santos Gallardo fueron sepultados la mañana del 26 de mayo en el cementerio general de San Miguel de Cauri, acompañados por familiares, amigos y pobladores del distrito.

En tanto, el cuerpo de José Miguel Gallardo Amasifuen (38), yerno de la familia y natural de Tarapoto, fue trasladado hasta esa ciudad para recibir sepultura.

Accidente

El accidente de tránsito habría ocurrido la tarde del 23 de mayo; sin embargo, recién el domingo fue ubicado el vehículo siniestrado, una miniván marca Chevrolet, modelo N300, de placa APN-635, que permanecía dentro del río. Ninguno de los seis ocupantes sobrevivió al despiste y posterior volcadura.

La familia Santos Espinoza viajaba en tres vehículos desde Lima con destino a San Miguel de Cauri, donde tenían previsto participar en una reunión familiar. Antes de partir, acordaron reunirse para almorzar en un punto del trayecto; no obstante, durante el viaje perdieron comunicación con la miniván conducida por Ezequias Santos Espinoza (36).

Al notar que el vehículo no llegaba a su destino y tras esperar varias horas, los familiares iniciaron la búsqueda de sus seres queridos. Fue en el caserío de Antacallanca donde encontraron la unidad accidentada al fondo de una pendiente. Todos los ocupantes habían fallecido.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y efectivos policiales de la comisaría de Cauri para realizar las diligencias de levantamiento de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas como:Las víctimas fueron identificadas como: Ezequias Santos Espinoza (36); Dacio Santos Espinoza (22); Estefa Santos Espinoza (30); José Miguel Gallardo Amasifuen (38); Kaylaa Danessy Gallardo Santos (10) y Brayan Lionel Santos Olortegui (9).

Los cuerpos fueron rescatados del vehículo y posteriormente trasladados hasta San Miguel de Cauri, donde fueron entregados a sus familiares en medio de conmovedoras escenas d e dolor y lágrimas.

Mientras que el vehículo accidentado será sometido a peritajes por parte de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Huánuco, a fin de determinar si el despiste se produjo por una falla mecánica o error humano.