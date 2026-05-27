La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que entregó a la Policía Nacional del Perú registros de videovigilancia vinculados a un atropello ocurrido en el distrito de Comas. El hecho dejó a un joven universitario en estado crítico y bajo atención en una unidad de cuidados intensivos.

La entidad precisó que las imágenes corresponden a las cámaras instaladas en el sistema del Metropolitano y fueron remitidas como parte de la investigación. El objetivo es contribuir con la identificación del vehículo involucrado en el accidente.

De acuerdo con la información oficial, el material fue puesto a disposición de los agentes encargados del caso. Las grabaciones buscan aportar datos sobre el ingreso irregular de un automóvil a la vía exclusiva del transporte público.





¿Cómo ocurrió el accidente?

El hecho se registró el 17 de mayo en el distrito de Comas cuando un automóvil habría ingresado a la infraestructura destinada al Metropolitano. En ese contexto, el vehículo impactó contra un joven de 22 años que regresaba a su vivienda tras realizar actividades deportivas.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin brindar auxilio, según la versión recogida en la investigación preliminar. El estudiante fue trasladado de emergencia y permanece internado en estado de coma inducido debido a lesiones cerebrales.

Pese a que la ATU entregó los videos del accidente, las imágenes no lograron identificar con claridad la placa del vehículo ni el rostro del conductor. La institución reafirmó su disposición a continuar colaborando con las autoridades competentes durante el proceso de investigación.

Las autoridades continúan evaluando la información disponible para determinar la responsabilidad del hecho. El avance del caso depende del cruce de pruebas adicionales que permitan precisar la identidad del conductor.

El joven permanece en una unidad de cuidados intensivos bajo observación médica especializada. Su estado de salud se mantiene reservado mientras continúa el seguimiento clínico por las lesiones sufridas.