La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque inició una investigación preliminar por presuntas irregularidades en procesos de contratación de la Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) valorizados en aproximadamente S/6 millones. Las diligencias están a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en el marco de la carpeta fiscal N.° 122-2026.

Diligencias

La pesquisa comprende al actual gerente regional de Transportes, Carlos Sánchez Obregón, y al proveedor Alexander Alarcón Carrero, quienes fueron citados en calidad de imputados para brindar sus declaraciones acompañados de sus abogados.

Según la citación policial, la investigación se originó tras la denuncia presentada por César Medina Meoño. De acuerdo con el documento al que accedió Correo, el ex director ejecutivo de Caminos de la Gerencia Regional de Transportes, José Leonardo Cruz Arrieta, le habría manifestado que existían presuntas presiones para favorecer a un proveedor en procesos de contratación pública por un monto de S/ 6 millones.

La denuncia sostiene que Cruz Arrieta, quien presidía el comité de selección, habría expresado su preocupación por las consecuencias laborales que podría enfrentar si no accedía a las presuntas exigencias relacionadas con la adjudicación de servicios.

Asimismo, el documento policial señala que César Medina Meoño comunicó el caso al consejero regional Gustavo Espinoza Soto, quien posteriormente acudió a la sede de Transportes para conversar con Cruz Arrieta sobre lo ocurrido.

La denuncia también recoge una supuesta conversación en la que se habría mencionado la entrega de un porcentaje del valor de las contrataciones a determinados funcionarios y miembros del comité de selección. Estos hechos forman parte de las diligencias a cargo del fiscal anticorrupción Anthony Gálvez Guevara orientadas a determinar si existieron actos irregulares vinculados a contrataciones estatales.

Como parte de la investigación preliminar, también fueron citados en calidad de testigos César Medina Meoño, José Cruz Arrieta, el consejero regional Gustavo Espinoza Soto y el gobernador regional Jorge Luis Pérez Flores.

La denuncia menciona un presunto “diezmo” del 10% en las contrataciones, que sería repartido entre funcionarios y miembros del comité de selección.