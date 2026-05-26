La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno informó que se han registrado 364 casos de sarampión en la región. La provincia de San Román concentra el mayor impacto de este brote, registrando la cifra más alta en la ciudad de Juliaca con 215 contagios, seguida por San Miguel con 71. Otras localidades afectadas incluyen San Pedro de Putina Punco con 35 casos y la ciudad de Puno con 22.

Las autoridades advirtieron que la cifra total podría elevarse en los próximos días, debido a que existen 137 casos sospechosos cuyos resultados de laboratorio aún están pendientes.

Ante esta situación sanitaria, el sector educación ha tomado medidas drásticas para frenar la propagación del virus. Severo Sucapuca, funcionario de la UGEL San Román, reveló que el 80% de las instituciones educativas de su jurisdicción han tenido que migrar a la modalidad virtual. Esta restricción se aplica de manera estricta a todos aquellos colegios que no hayan logrado inmunizar a un mínimo del 90% de su población estudiantil, como parte de las estrategias de contención epidemiológica.

El panorama actual refleja que, de los más de 800 centros educativos que pertenecen a la UGEL San Román, apenas 166 han logrado mantener o retomar las clases presenciales. El funcionario de la UGEL explicó que la vuelta a las aulas se dará de forma progresiva a medida que las escuelas alcancen la meta de vacunación requerida.

Mientras que la Red de Salud de San Román informó que están intensificando vacunación en los centros educativos de esta jurisdicción.