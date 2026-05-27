La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representantes de la Federación Universitaria de San Marcos y la Defensoría del Pueblo alcanzaron un acuerdo que pone fin a la toma de la Ciudad Universitaria. La medida de protesta se mantenía desde hace 14 días y afectó el desarrollo de actividades académicas.

El documento fue resultado de una mesa de diálogo instalada para atender los principales puntos de conflicto entre las partes. Tras la firma del acuerdo, se dispuso la entrega del campus y el reinicio progresivo de las clases presenciales.





¿A qué acuerdos llegaron?

Uno de los acuerdos establece que la Ciudad Universitaria será entregada este miércoles 27 de mayo al mediodía. A partir de ese momento, la universidad podrá retomar el funcionamiento regular de sus instalaciones.

El retorno a las clases presenciales se realizará luego de la restitución del control del campus. Las autoridades universitarias informaron que se coordinarán acciones para la reanudación de actividades académicas.

Durante la mesa de diálogo se acordó que la universidad publique en su página web institucional su posición frente al proyecto de ley que propone la reelección de rectores, vicerrectores y decanos. Este pronunciamiento también deberá ser remitido de manera formal al Congreso de la República.

El punto forma parte de las demandas planteadas por los representantes estudiantiles durante las negociaciones. La publicación del documento busca dejar constancia oficial de la postura de la universidad sobre esta iniciativa legislativa.

Otro de los acuerdos establece que el tema relacionado con la culminación del mandato de la rectora Jerí Ramón será evaluado en la Asamblea Universitaria. Esta discusión deberá realizarse después del 7 de junio y antes del 26 de julio.

En esa misma instancia también se definirá el régimen de sucesión de las autoridades universitarias. El objetivo es que el proceso se desarrolle dentro de los plazos establecidos por los órganos de gobierno de la universidad.

Participación estudiantil en órganos de gobierno

El acuerdo también contempla la incorporación de un representante acreditado por la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos. Este podrá participar con derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y sus comisiones.

La medida busca garantizar la presencia estudiantil en los espacios de decisión institucional. La participación estará limitada a las instancias señaladas en el documento firmado durante la mesa de diálogo.

Finalmente, la universidad se comprometió a no iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los estudiantes que participaron en la toma del 12 de mayo. Tampoco se presentarán denuncias penales ante el Ministerio Público por estos hechos.

Este punto forma parte de los acuerdos orientados a cerrar el conflicto sin medidas sancionadoras adicionales. Con ello, las partes buscan restablecer el clima de normalidad dentro de la comunidad universitaria.