La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en el centro de un debate público tras sus comentarios sobre un medio de comunicación durante su conferencia matutina. El episodio abrió una discusión sobre el papel del discurso presidencial frente a empresas periodísticas privadas.

Las referencias estuvieron dirigidas a la cobertura de la televisora TV Azteca, en medio de cuestionamientos del Ejecutivo sobre su línea informativa. La situación generó reacciones en distintos sectores del ámbito político y mediático.

#Mundo | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es cuestionada por un mensaje contra la prensa. La mandataria pidió a los ciudadanos no ver TV Azteca, acusando al medio de decir mentiras.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/8Xe0ZV6Erj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 26, 2026





¿Qué respondió TV Azteca?

La cadena televisiva mencionada rechazó las declaraciones realizadas desde el Gobierno y defendió su labor informativa. En su respuesta, sostuvo la importancia de la libertad editorial y del pluralismo en los medios.

Organismos internacionales vinculados a la prensa también expresaron su preocupación ante el intercambio público entre el Ejecutivo y el medio. Estos pronunciamientos se enfocaron en el impacto que podría tener el caso sobre el ejercicio periodístico.

Diversas organizaciones del ámbito periodístico señalaron que el caso abre un debate sobre los límites de las declaraciones de autoridades en relación con medios privados. El foco se centró en la responsabilidad institucional al emitir opiniones sobre contenidos informativos.

En ese contexto, se planteó que este tipo de enfrentamientos puede influir en la percepción pública sobre la independencia de la prensa. El tema se mantiene en discusión dentro de la agenda política y mediática mexicana.





¿Cómo se defendió la presidenta mexicana?

Por su parte, la mandataria mexicana aseguró que su comentario es una opinión personal y no a una acción de censura. Esta declaración se dio tras las críticas emitidas por la televisora en distintos espacios de su programación.

Durante su intervención en la conferencia matutina de este martes, explicó que la cadena dedicó parte de su programación a cuestionar a su gobierno. En ese contexto, afirmó que en esos espacios se difundieron afirmaciones que consideró incorrectas.

“Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras”, señaló.

La mandataria reiteró que su administración no busca retirar concesiones ni limitar contenidos informativos. En esa línea, sostuvo que el Gobierno ejerce el derecho de réplica desde sus propios canales institucionales.

Asimismo, afirmó que en gestiones pasadas se habrían destinado recursos públicos significativos a la promoción gubernamental en medios. En otro momento de la conferencia, sostuvo que la televisora mantiene una línea crítica hacia la llamada Cuarta Transformación.

Finalmente, insistió en que su comentario inicial no implicaba una instrucción del Estado para restringir contenidos y aseguró que continuará respondiendo a lo que considera información falsa difundida en medios nacionales e internacionales.

🔴 “No es censura, es una opinión”, sostiene Claudia Sheinbaum sobre sus comentarios contra TV Azteca; “tenemos derecho de réplica”.



“No estoy ejerciendo el poder del estado para censurar a una televisora” . pic.twitter.com/ihwi9NEZHT — El Universal (@El_Universal_Mx) May 26, 2026