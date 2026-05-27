Puno: delincuentes armados asaltan a un transeúnte a plena luz del día y en centro de la ciudad

No cesa la inseguridad. A plena luz del día y en pleno centro de la ciudad de Juliaca, dos delincuentes armados desataron el pánico entre pobladores y comerciantes tras asaltar y herir a una persona.

El violento hecho se registró en la intersección de los jirones Huancané y Raúl Porras, cerca de la plaza Internacional Túpac Amaru. Según informaron los testigos, los asaltantes se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Durante el atraco, los criminales golpearon al joven de 34 años en la cabeza para arrebatarle su mochila, la cual, aparentemente, contenía una fuerte cantidad de dinero. Tras el ataque y la huida de los delincuentes, el agraviado tuvo que trasladarse por sus propios medios a una clínica privada de la zona para recibir atención médica.

En la escena del hecho quedaron evidencias del nivel de violencia empleado, ya que hallaron un tirante de la mochila robada y varios casquillos de bala esparcidos en el pavimento.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público se desplazaron al lugar para iniciar con las investigaciones. El fiscal de turno detalló que durante las diligencias encontraron cuatro casquillos de bala, uno de los cuales ya había sido percutado. Las autoridades se encuentran recabando y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de los negocios y viviendas cercanas con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del atraco.