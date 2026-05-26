Casa de estudios en el ojo de la tormenta.
Casa de estudios en el ojo de la tormenta.

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que entre los años 2025 y 2026 la actual gestión de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) designó y encargó funciones directivas a ocho servidores que incumplían con el perfil mínimo exigido para los cargos, “situación que originó la identificación de presunta responsabilidad penal y administrativa funcional tanto de las máximas autoridades de la casa superior de estudios, así como de integrantes del Consejo Universitario y funcionarios”.

Las máximas autoridades de la UNT aprobaron, ratificaron y ejecutaron las designaciones y encargaturas de dichos funcionarios sin verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Clasificación de Cargos (MCC) 2021 y en una normativa.

El informe precisa que el 5 de enero de 2026 el rector de la UNT aprobó el MCC 2026 con requisitos inferiores a los estándares mínimos exigidos por la Ley y su reglamento, lo que significó una reducción de los criterios de idoneidad previstos en el MCC 2021 y vulneró los principios de meritocracia y legalidad en el acceso a la función pública. A ello se suma que el MCC 2021 no fue derogado, generándose una coexistencia normativa que afectó la seguridad jurídica y la eficacia administrativa.

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