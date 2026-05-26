La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que entre los años 2025 y 2026 la actual gestión de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) designó y encargó funciones directivas a ocho servidores que incumplían con el perfil mínimo exigido para los cargos, “situación que originó la identificación de presunta responsabilidad penal y administrativa funcional tanto de las máximas autoridades de la casa superior de estudios, así como de integrantes del Consejo Universitario y funcionarios”.

Las máximas autoridades de la UNT aprobaron, ratificaron y ejecutaron las designaciones y encargaturas de dichos funcionarios sin verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Clasificación de Cargos (MCC) 2021 y en una normativa.

El informe precisa que el 5 de enero de 2026 el rector de la UNT aprobó el MCC 2026 con requisitos inferiores a los estándares mínimos exigidos por la Ley y su reglamento, lo que significó una reducción de los criterios de idoneidad previstos en el MCC 2021 y vulneró los principios de meritocracia y legalidad en el acceso a la función pública. A ello se suma que el MCC 2021 no fue derogado, generándose una coexistencia normativa que afectó la seguridad jurídica y la eficacia administrativa.

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