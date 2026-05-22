Las aguas están movidas en Alianza para el Progreso (APP) y tal como lo anunció, en Trujillo, el último miércoles su presidente fundador, César Acuña Peralta, la etapa de expulsión de militantes vinculados a actos de corrupción está en marcha.

En efecto, ayer César Sandoval Pozo, excandidato al Senado por APP y hombre de confianza de César Acuña, confirmó a Correo que ya se ha “iniciado la purga de aquellos que están identificados presuntamente con altos índices de corrupción”.

SEÑALADOS

Reveló que se trata de Rogger Quispe Rosales, exalcalde de la comuna de Moche, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras estar relacionado a casos de corrupción.

“También se ha tomado el acuerdo de expulsar a la congresista Magaly Ruiz (denunciada por el presunto cobro indebido de sueldos a trabajadores del Congreso-caso ‘mochasueldo’). Y a Óscar Acuña Peralta, hermano del presidente César Acuña (caso Frigoinca). Ellos están completamente expulsados del partido y sin ninguna posibilidad de retorno”, manifestó.

LO PROPUSO

César Sandoval aseguró que esta decisión de iniciar una “purga” en APP fue un planteamiento que él le hizo a César Acuña tras conocer la contundente derrota en las urnas el pasado 12 de abril.

“Me parece muy bien esa decisión. Yo se lo propuse al presidente (César Acuña). Le di mi apreciación y le dije que ya había muchos escándalos y que hay algunos funcionarios públicos con indicios de corrupción; además, no están comprometidos con el proyecto político y sí en una serie de denuncias. Eso no ha perjudicado”, enfatizó.

En esa línea, Sandoval convenció al líder de APP que antes de relanzar el partido se debe “limpiar la casa” y tener voluntad de enmienda y de rectificación para poder “engancha” nuevamente con el pueblo.

“Lo que sucedió el 12 de abril es un castigo que el pueblo le dio a APP. Nos ha llamado la atención y nos retiró la confianza, pero hay que recuperarla, no hablando, sino con acciones concretas”, agregó.

AMIGO

El excandidato al Senado también se refirió al exgerente de Producción del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Juan José Fort Cabrera, quien fue relacionado a un caso de presunta corrupción en el programa Procompite.

Sandoval reconoció que Fort es su amigo y que estuvo cerca de él durante la campaña electoral como simpatizante. No obstante, aclaró que el exfuncionario afronta procesos administrativos y una investigación preliminar en la Fiscalía. “Pero a él (Juan José Fort) ya lo han expulsado de APP hace más de un año, por eso creo que han cometido un desliz al decir que lo van a expulsar. No se puede enterrar a un muerto dos veces”, indicó.

Dijo que a estas alturas de la carrera no negará a sus amigos. “Si (Juan José Fort) es sentenciado por corrupción me decepcionará mucho, pero la amistad nació y viviré decepcionado si eso ocurriera. Yo creo que es inocente; no está condenado y no es ningún delincuente”, resaltó.