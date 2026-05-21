La estrepitosa derrota que tuvo Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones generales del pasado 12 de abril, en donde no pasó la valla electoral, originó una purga a la interna de esa agrupación, que anunció la expulsión de militantes y dirigentes vinculados con actos de corrupción o con declaraciones que generaron divisionismo en el partido.

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Acuerdo

Ayer, César Acuña Peralta, líder de APP, se reunió de emergencia con sus precandidatos a las alcaldías distritales y provinciales, así como al Gobierno Regional La Libertad, luego de que algunos indicaran que evaluarán su postulación si no se retira a los responsables del rechazo en las urnas. Entre ellos figuran los candidatos Martín Namay (irá a la Región), Mario Reyna (municipio de Trujillo) y Luis Pérez Fernández (comuna de Moche).

Por ello, tras el cónclave, Acuña dijo que se acordó que Namay asuma como responsable de APP en La Libertad para que se encargue de “limpiar la imagen y tratar de separar a la gente que nos hizo mucho daño”.

“Habrá una nueva Alianza para el Progreso. Esta es una gran oportunidad que tenemos de mostrar un partido en donde no tengamos gente corrupta, no tengamos gente desleal, no tengamos gente que divida al partido”, acotó.

También confirmó que en la región presentarán a 83 candidatos, entre alcaldes y gobernador.

Se van

Martín Namay aseveró que una de sus primeras medidas será reconformar el Comité de Disciplina para expulsar a los malos militantes.

“Ha habido errores, los ‘mochasueldos’ que había a nivel del Congreso de la República, algunos funcionarios del Gobierno Regional, como el caso de Procompite. Entonces, esas personas y otras no deben estar en el partido, ni siquiera deben ingresar ya el partido”, aseveró.

Fuentes de Correo indicaron que en la reunión se dieron a conocer algunos nombres de quienes podrían ser expulsados de APP. En la lista por posibles vínculos con actos de corrupción se encuentran: Juan José Fort (investigado por Procompite), Óscar Acuña (caso Frigoinca), Magaly Ruiz (‘mochasueldo’), Roger Quispe (exalcalde de Moche prófugo de la justicia), entre otros.

Además, se evaluará la continuidad del expostulante a diputado César Sandoval, por integrar en su equipo de campaña a Juan José Fort, y del actual vicegobernador regional Ever Cadenillas, quien dijo que APP no debería presentar candidatos en las elecciones de octubre.