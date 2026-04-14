“[Las encuestadoras] dicen que Acuña no va a ser presidente. Con apuesta, Acuña va a ser presidente”, decía el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP) el jueves de la semana pasada durante el mitin de cierre de campaña que dio en la explanada del Coliseo Cerrado Gran Chimú en Trujillo.

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Cinco días después, todo hace indicar que el excandidato presidencial tendrá que pagar literalmente la apuesta: no llega ni al 1% de la votación, según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

RECHAZO

Hasta el cierre de esta edición, al 53.6% de actas contabilizadas a nivel nacional, Acuña ocupaba el décimo cuarto lugar en los resultados de las elecciones presidenciales. Solo 86,441 electores (0.882%) le habían dado su respaldo. En otras palabras, el exgobernador regional de La Libertad es uno de los grandes perdedores de los comicios del domingo y la población, prácticamente, borró a su partido del mapa electoral.

Foto: Johnny Aurazo

Si APP no llega al 5% de la votación o no supera la valla electoral, perderá su inscripción en el registro de organizaciones políticas —sanción que se hará efectiva en enero de 2027— y tampoco tendrá representatividad en el nuevo Congreso de la República.

Dicen que en política “no hay muertos”, pero para el abogado Miguel Rodríguez Albán sí se trata del “fin de una etapa, de una era de hegemonía como lo fue en su momento el Apra en La Libertad”. “No hay nada eterno [...] y claramente no se podía sostener el apoyo a un candidato que en el debate presidencial quedó en evidencia y que se corroboró con la realidad con una región destruida y azotada por la delincuencia”, añadió.

En las elecciones presidenciales de 2006, APP —que tenía como candidato presidencial a Natale Amprimo y a César Acuña a la primera vicepresidencia— únicamente obtuvo 49,332 votos (0.402%) y tampoco pasó la valla electoral. Se trató de una durísima derrota para el también exalcalde de Trujillo.

En los comicios de 2021, Acuña, ya como candidato presidencial, volvió a quedar relegado de los primeros lugares, pero consiguió 15 escaños, lo que le dio poder en el Legislativo y el mismo Ejecutivo.

Tras los comicios del domingo, Acuña y su partido ya no tendrán esa cuota de poder y para Rodríguez Albán, doctor en Gobierno y Políticas Públicas, esta “derrota” es la más dura de todas: “Por la cantidad de votos emitidos, ni siquiera los mismos militantes de APP habrían votado por César Acuña. Él tiene que reconocer que ha adoptado malas decisiones y que nada de lo que ha hecho le ha dado resultados. En esta elección pierde todo”.

GRAVE

Aunque aclaró que son los votos al Congreso los que determinan si un partido supera o no la valla electoral, Richard Tapia Maldonado es otro analista político que sostiene que César Acuña y su partido viven una de las peores crisis de su historia.

“[Acuña] está herido de muerte y si es que no logra obtener el gobierno regional ni la municipalidad de Trujillo en las elecciones de octubre, eso sería el tiro de gracia por lo menos para sacarlo por cinco años del juego político”, expresó.

REACCIONES

Pese al silencio que reina en APP, Kelly Acuña Núñez usó sus redes sociales para darle un espaldarazo a su padre. “Se cierra un capítulo de muchos años. [...] Hoy solo toca cerrar esta etapa y volver a lo esencial. A lo de siempre: trabajar y cambiar vidas”, publicó.

Mediante un comunicado, APP también agradeció el voto dado en La Libertad y señaló que “es momento propicio para la autocrítica y la reflexión”. “[...] Asumimos el reto de entender vuestras demandas, corregir errores y mejorar para serviles mejor”, agregó.

Casi de forma instantánea, Martín Namay Valderrama, unos de los principales responsables políticos de APP, señaló: “El país ha hablado. Y cuando el pueblo habla, se escucha con humildad. [...] Hemos cometido errores. Y el primero es no haber conectado con lo que hoy siente y necesita el Perú”.