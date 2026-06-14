Las prendas abrigadoras confeccionadas por las internas del penal de Jauja, se lucieron ayer en la pasarela de moda, en la feria que se realizó en la explanada del parque Huamanmarca, las modelos de alta costura lucieron múltiples diseños, que son la tendencia en esta época de frío intenso.

Norma Paitán Palomino, mencionó que las prendas son de la empresa Perú te abriga, que promueve el uso de la lana de oveja para la confección de prendas de lana de oveja para la confección de una prenda dinámica, fresca fácil de estilizar, que evidencia el equilibrio entre la herencia artesanal de la lana de oveja y los diseños de moda contemporáneos.

Destacó la ventaja de la lana de oveja que conserva el calor natural y extrae el frío interior del cuerpo, además que es suave, cómodo y transpirable.

saludables. Los tejidos de las prendas son todos hechos a mano y los teñidos con colores vivos se hacen con la planta denominada Chilca, que abunda en el Valle del Mantaro. La ventaja del uso de la lana de oveja, es que no permite que la humedad pase a los huesos y es ideal para los pacientes, ya que no se van a resfriar o enfermar de los huesos. Las prendas se confeccionan con lana de oveja raza merino y criolla. La venta se realiza en ferias regionales y también han llegado a la ciudad del Cusco que son del agrado de los turistas extranjeros.

Ayer, en la explanada del parque Huamanmarca, se realizó la feria donde se exponían y vendían los trabajos elaborados por los internos de los penales de Jauja, Huancayo, Concepción y Ayacucho. Habían diversos trabajos como muebles, calzado, mochilas, billeteras, entre otros.

El director regional de la oficina regional del Centro Huanca del Inpe, Antonio Coronado Sánchez señaló que en la región centro existen 10 centros penitenciarios, que albergan a 7500 internos y se tiene un promedio de 4 mil personas privadas de su libertad que laboran en los talleres productivos. La mayoría aprendió un oficio dentro del penal y ahora han formado sus empresas, cada fin de mes con apoyo del Inpe, la producción sale a ferias para expender los productos, lo cual destacó el gerente de Promoción Económica de la Municipalidad de Huancayo, René Lazo Rojas.