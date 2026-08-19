Agentes de la Comisaría de Anta y de la Unidad de Rescate recuperaron el cuerpo de un arriero de 64 años, que se hallaba en el interior de una choza en la ruta turística hacia el nevado Salkantay.

El hecho se produjo el último martes, cuando por fin se pudo recuperar los restos de Alipio Quiñones Pérez, quien trabajaba brindando asistencia a los visitantes que recorrían la vía turística Santa Teresa - Soraypampa - Salkantay.

Tras un aviso de moradores del sector, la Policía y Ministerio Público llegaron hasta el sector denominado Suerococha, donde el arriero fue hallado sin vida en el interior de un predio rústico.

Por disposición de la Fiscalía de Anta, el cuerpo fue trasladado a la morgue de la zona para las acciones correspondientes, que permitan determinar la causa del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho.

DATO:

- El mismo día, el cuerpo de un porteador que trabajaba en el Camino Inca, también fue recuperado por las autoridades. En ese caso, la víctima habría sido abandonada por sus compañeros y turistas al presentarse complicaciones en su salud, sus hijos reclamaron una investigación célere y castigo para los presuntos culpables del hecho.