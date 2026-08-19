La Cámara de Diputados designó a Yenifer Paredes, parlamentaria de Juntos por el Perú (JPP), como presidenta de la Comisión de Energía y Minas para el actual periodo parlamentario.

Paredes, hermana de la ex primera dama Lilia Paredes y familiar del expresidente Pedro Castillo, asumirá la conducción de un grupo de trabajo que tendrá entre sus temas de agenda asuntos relacionados con la actividad minera, la formalización y las medidas frente a la minería ilegal.

Comisión abordará Reinfo y formalización minera

La designación se produce en medio del debate político sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las medidas adoptadas para enfrentar las actividades mineras ilegales.

La Comisión de Energía y Minas constituye uno de los espacios parlamentarios en los que se discuten y dictaminan iniciativas legislativas relacionadas con los sectores energético y minero.

Durante el actual periodo, el tratamiento de la formalización minera se mantiene entre los asuntos de interés debido a las decisiones legislativas adoptadas previamente sobre el Reinfo y al debate sobre las herramientas del Estado para combatir la minería ilegal.

Yenifer Paredes y las investigaciones que afrontó desde 2022

Yenifer Paredes alcanzó notoriedad pública en 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, luego de que un reportaje de Cuarto Poder difundiera imágenes en las que aparecía participando en una reunión con pobladores del distrito de Chadín, en Cajamarca.

En las imágenes, Paredes aparecía ofreciendo gestionar obras de saneamiento mientras utilizaba un chaleco que llevaba el nombre de una empresa.

El caso generó investigaciones fiscales y cuestionamientos sobre presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias. La referencia a estas investigaciones no implica una determinación de responsabilidad penal.

Heber López es secretario de la Comisión de Constitución

En paralelo, quedó instalada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en cuya directiva fue designado como secretario el parlamentario Heber López.

Su designación ocurre después de que fuera retirado de la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos relacionados con una denuncia por una presunta agresión sexual contra un menor de 14 años.

La existencia de una denuncia o investigación no determina por sí misma responsabilidad penal, la cual debe ser establecida por las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente.