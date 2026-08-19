La Comisión Permanente del Congreso de la República se instalará este miércoles 19 de agosto a las 6:00 p.m., informó el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.

El anuncio fue realizado al término de la sesión del Pleno del Senado, en la que se aprobó la nómina de integrantes de este órgano parlamentario para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Comisión Permanente tendrá 32 integrantes

La Comisión Permanente estará conformada por 28 parlamentarios, a quienes se sumarán los cuatro miembros natos de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, con lo que alcanzará un total de 32 integrantes.

Su funcionamiento está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 87 del Reglamento del Congreso.

De acuerdo con estas disposiciones, la Comisión Permanente funciona durante el receso del Senado y de la Cámara de Diputados.

Lee aquí: Cuestionada Catherine Palomino lidera Justicia

¿Cuáles son las funciones de la Comisión Permanente?

Entre sus atribuciones se encuentra aprobar créditos suplementarios, así como transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario.

También puede ejercer las facultades legislativas que le delegue el Congreso. Sin embargo, existen materias que no pueden ser delegadas a este órgano.

Entre ellas se encuentran la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, así como las leyes que autorizan la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Tampoco pueden delegarse la Ley de Presupuesto ni la Ley de la Cuenta General de la República.

Puede autorizar viajes del presidente durante el receso

Otra de las atribuciones de la Comisión Permanente es autorizar al presidente de la República a salir del país cuando el Congreso se encuentra en receso parlamentario.

Además, el órgano ejerce las demás funciones establecidas en la Constitución Política y en el Reglamento del Congreso.

Con su instalación este miércoles, la Comisión Permanente correspondiente al periodo anual de sesiones 2026-2027 quedará constituida para ejercer las atribuciones previstas en el marco constitucional y parlamentario.