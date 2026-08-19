El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que la moción de interpelación presentada en su contra planteada por el Congreso constituye parte del ejercicio de fiscalización parlamentaria. En ese sentido, aseguró que acudirá al pleno para responder las interrogantes de los diputados si el pedido obtiene la aprobación correspondiente.

“Estoy a la espera de que se programe del pleno, que se vote, si se aprueba la moción de interpelación, iré a contestar con la mejor voluntad las preguntas de la representación nacional”, expresó.

Sobre el paro de transportistas previsto para el 25 de agosto, Belaúnde reconoció la legitimidad de las demandas del sector, al considerar que durante años ha estado expuesto al sicariato y la extorsión. No obstante, pidió tener en cuenta que el actual Gobierno apenas lleva 18 días de gestión y afirmó que ya se preparan acciones para combatir la criminalidad.

“Yo lo que creo es que la población está en una situación y con una sensación de peligro que no es. Es una situación que hemos heredado y que estamos trabajando en combatir. Vamos a implementar una serie de medidas. Necesitamos también modificar el marco legal para permitir, por ejemplo, una acción mucho más decidida”, sostuvo.

El ministro explicó que el Ejecutivo prepara cambios en el marco legal con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a las organizaciones criminales. Asimismo, señaló que una parte de estas medidas dependerá de las facultades legislativas delegadas que el Gobierno solicitará al Congreso.

“Entiendo que la situación y el reclamo es legítimo porque entiendo la indignación de tantos años expuestos al sicariato y a la extorsión. nacional, pero el gobierno está tomando y va a tomar cartas en el asunto, parte de esa solución va a estar en la solicitud de facultades delegadas”, indicó.

Belaúnde resaltó también las coordinaciones entre las instituciones responsables de la seguridad. Detalló que el Consejo de Inteligencia Nacional convocó a representantes de los distintos organismos de inteligencia del Estado, así como a los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, al comandante general de la Policía y otros funcionarios. Además, señaló que el Ejecutivo mantiene reuniones de trabajo con el Ministerio Público y la Policía Nacional.