El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este martes el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que establece medidas inmediatas para reducir los posibles daños ocasionados por lluvias extremas vinculadas al Fenómeno El Niño.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estará a cargo de intervenir 70 puntos considerados críticos en distintos cauces de ríos y quebradas. Las labores incluyen limpieza, descolmatación y construcción de bordos de protección para disminuir el riesgo de inundaciones.

Para estas intervenciones se asignó un presupuesto de 129 millones 400 mil soles, destinado a sectores ubicados en distritos declarados en emergencia de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. En estas zonas se utilizará maquinaria adquirida previamente para ejecutar los trabajos.

La medida se sustenta en los reportes del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que advierten que el calentamiento del mar persistirá al menos hasta abril de 2027.