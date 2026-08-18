El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, solicitó este lunes convocar a una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados para “exponer y debatir” la política general del Gobierno. La exposición también comprenderá las “principales medidas que orientarán la gestión” del Ejecutivo.

Mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero, de la bancada del Partido del Buen Gobierno, el titular de la PCM explicó que la solicitud se realiza “en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú”.

El pedido contempla que el Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta, acuda al Parlamento este jueves 20 de agosto a las 10:00 a. m., con el propósito de desarrollar la sesión correspondiente.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, dentro de los 30 días siguientes a asumir el cargo, el presidente del Consejo de Ministros debe presentarse ante la Cámara de Diputados junto con los demás integrantes del gabinete. En dicha sesión, corresponde exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del Ejecutivo.

A partir de la modificación constitucional aprobada en marzo de 2024, se determinó que, con la entrada en vigencia del sistema bicameral tras las elecciones generales de 2026, la presentación del gabinete ministerial ante la Cámara de Diputados no implicará el planteamiento de una cuestión de confianza.

En ese sentido, la presentación del gabinete ante la Cámara de Diputados busca exponer su programa de gobierno y generar un debate político, sin que ello implique una votación de investidura ni la solicitud automática de respaldo por parte del Parlamento.