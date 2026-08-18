El Congreso bicameral inicia hoy la instalación de cinco comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

La jornada comienza a las 7 a.m. con la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que supervisa políticas militares y seguridad ciudadana, bajo la presidencia de Renovación Popular.

Luego, a las 9 a.m., la Comisión de Acusaciones Constitucionales, encargada de evaluar denuncias contra altos funcionarios, inicia con Juntos por el Perú (JP) al frente.

Al mediodía, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que revisa normas laborales y pensiones, se instala con Fuerza Popular (FP) en la conducción.

Después, a las 3 p.m., dos comisiones sesionan simultáneamente: Producción, Comercio Exterior y Turismo, que impulsa el desarrollo productivo y exportador, presidida por FP; y Justicia y Derechos Humanos, que analiza reformas legales y garantías fundamentales, liderada por JP.