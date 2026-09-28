El canciller de la República, Carlos Espá, pidió nuevamente al Congreso respaldar la solicitud del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. El funcionario sostuvo que las autoridades deben priorizar las demandas de la población frente al avance de la criminalidad.

Espá se pronunció tras confirmarse que la Comisión de Constitución debatirá el pedido desde mañana en el Parlamento. Durante su salida de la sede de la Conferencia Episcopal, en Jesús María, señaló que la ciudadanía espera respuestas concretas del Estado.

“La inmensa mayoría de los peruanos está cansada, está harta de ver estas peleas, estas rencillas entre los políticos. Lo que la mayoría de los peruanos quiere es una respuesta concreta del Estado”, aseveró ante la prensa.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Cuestiona moción de censura contra Astudillo

El canciller también fue consultado por las iniciativas promovidas en el Parlamento para censurar al ministro del Interior, César Astudillo. Al respecto, cuestionó que se plantee esta medida cuando el actual Gobierno lleva dos meses de gestión.

“Imagínate tú estar pensando en censurar a un ministro apenas a dos meses de iniciado un gobierno. Me parece, pues, una idea absurda y estoy seguro que eso no se va a llevar adelante”, enfatizó.