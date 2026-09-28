Una filtración dentro de una pared, un desagüe que falla o problemas en una instalación eléctrica pueden terminar en reparaciones costosas. Por ello, al construir o remodelar una vivienda no solo importa una correcta instalación: también es necesario prestar atención a la procedencia y características de los materiales adquiridos.

Entre los productos que pueden ser objeto de falsificación o adulteración se encuentran tubos y conexiones utilizados en instalaciones de desagüe, agua y canalizaciones eléctricas, según advierte Matusita Tigre.

El problema es que las diferencias no siempre son evidentes para el consumidor al momento de realizar la compra.

¿Qué riesgos puede generar una tubería falsificada?

Cuando un producto no cumple con las especificaciones técnicas necesarias para la función que desempeñará, pueden aparecer problemas durante su utilización.

En instalaciones sanitarias, una falla puede ocasionar fugas o filtraciones que afecten paredes, pisos y otros elementos de la vivienda. Si el material se encuentra empotrado, solucionar el desperfecto puede exigir retirar revestimientos y volver a realizar parte de la instalación.

En las canalizaciones destinadas a instalaciones eléctricas, también es importante utilizar productos apropiados para esa finalidad y que cumplan las especificaciones técnicas correspondientes.

Por ello, el precio no debería ser el único criterio para seleccionar los materiales de una obra.

El costo de una falla puede superar el ahorro inicial

Comprar un producto de procedencia dudosa por su menor precio puede representar un ahorro inmediato, pero una eventual falla puede generar posteriormente costos de reparación.

Estos gastos no necesariamente se limitan a reemplazar el tubo o conexión. Cuando las instalaciones están dentro de paredes o pisos, puede ser necesario abrir la superficie, retirar el material defectuoso, realizar nuevamente la instalación y reparar los acabados.

“En tuberías y conexiones, el problema muchas veces no se ve de inmediato. Por eso es importante comprar con criterio y revisar señales básicas antes de instalar. Eso protege la vivienda, evita gastos innecesarios y reduce riesgos para la familia”, señala Italo Brusco Paz, asistente técnico pleno de Matusita Tigre.

¿Cómo reconocer posibles productos falsificados?

Antes de comprar materiales para una instalación, el consumidor puede revisar una serie de características básicas del producto y del establecimiento donde lo adquiere.

Una primera señal de alerta puede ser un precio considerablemente inferior al habitual, especialmente cuando no existe una explicación comercial clara para esa diferencia.

También conviene observar el rotulado. La información debe ser legible y consistente, y el producto no debería presentar impresiones deficientes, errores visibles o acabados irregulares que generen dudas sobre su procedencia.

Además, es recomendable comprar en establecimientos formales y solicitar un comprobante de pago. Ante dudas sobre la autenticidad de una marca determinada, el consumidor puede consultar directamente los canales oficiales del fabricante.

Rotulado y trazabilidad ayudan a identificar los productos

Las marcas también utilizan mecanismos de identificación para facilitar el reconocimiento de sus productos.

Matusita Tigre informó que está incorporando un nuevo sistema de rotulado con cinta termográfica y marcado láser en alto relieve en su línea de PVC.

De acuerdo con la compañía, estos elementos buscan facilitar la identificación del producto en el punto de venta y mejorar su trazabilidad.

Estos mecanismos deben considerarse junto con otras medidas, como verificar las características técnicas del material, comprar a proveedores confiables y comprobar que el producto sea adecuado para el uso previsto.

Qué revisar antes de instalar tuberías en casa

La verificación no debería terminar con la compra. Antes de instalar los materiales, es conveniente revisar nuevamente que correspondan al tipo de instalación para el cual fueron adquiridos.

También debe comprobarse que tubos y conexiones no presenten daños visibles, deformaciones u otras alteraciones que puedan afectar su funcionamiento.

En trabajos sanitarios o eléctricos que requieran conocimientos técnicos, recurrir a personal capacitado puede ayudar a reducir errores durante la instalación.

La recomendación central es evitar que el precio sea el único factor de decisión. La procedencia, identificación, características técnicas y uso adecuado del producto son aspectos que también deben evaluarse antes de incorporarlo permanentemente a una vivienda.