La película peruana “ELLAS”, dirigida por Eduardo Mendoza De Echave, llegará a las salas de cine del país el próximo 19 de noviembre de 2026, luego de su paso por el Festival de Cine de Lima PUCP, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado a mejor película peruana.

El largometraje presentó además su tráiler oficial, que adelanta una historia centrada en los vínculos familiares, el cuidado y las diferencias sociales que atraviesan la vida de sus protagonistas.

“ELLAS” es el décimo largometraje de Mendoza De Echave y, según el propio director, se trata de su obra más personal.

Una historia sobre familia, cuidado y desigualdad

La película construye un retrato de mujeres cuyas vidas están marcadas por el cuidado, la familia y las diferencias sociales.

A través de sus personajes, la cinta aborda temas como la migración andina, el trabajo doméstico y las brechas sociales, además de las relaciones que se establecen entre quienes cuidan y quienes reciben esos cuidados.

La producción plantea una mirada sobre las diferencias de clase, origen y acceso a oportunidades que persisten en la sociedad peruana, a partir de relaciones cotidianas dentro del entorno familiar.

“Esta es, probablemente, la película más personal que he realizado. Me interesa iluminar esos vínculos invisibles que sostienen a las familias, esas complejas relaciones de afecto, dependencia y silencios, y darles voz a mujeres que durante mucho tiempo han permanecido fuera del centro de la historia”, señaló Mendoza De Echave.

Elenco femenino encabeza “ELLAS”

La película está protagonizada por Mirella Villalobos, quien asume su primer papel protagónico en un largometraje, junto con Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar, Ana Cecilia Natteri y Flor Castillo.

Las actrices interpretan a personajes que representan distintas formas de entender la familia, el cuidado, la identidad y las relaciones que se construyen dentro del hogar.

El lanzamiento del tráiler se produce luego de la participación de la cinta en la Competencia Peruana de la 30ª edición del Festival de Cine de Lima PUCP, donde recibió el Premio Especial del Jurado.

Eduardo Mendoza y su décimo largometraje

Eduardo Mendoza De Echave cuenta con más de dos décadas de trayectoria como director, guionista y productor peruano.

A lo largo de su carrera ha escrito quince largometrajes y dirigido diez películas, además de participar en más de cincuenta festivales internacionales.

Entre sus trabajos figuran “El Evangelio de la carne”, que fue candidata peruana al Óscar, y “La hora final”, película peruana que posteriormente llegó al catálogo global de Netflix.

Con “ELLAS”, el director vuelve a abordar conflictos sociales y relaciones familiares desde una mirada centrada en los personajes y sus experiencias personales.