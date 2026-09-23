Mantener el cabello liso con una apariencia suave y sin frizz no depende únicamente del peinado. La limpieza, el acondicionamiento, la protección frente al calor y la constancia también influyen en su cuidado diario.

De acuerdo con el informe regional “Sacateladuda: Las mujeres y el autocuidado”, elaborado por Gentedemente para Natura, el 75% de las mujeres peruanas consultadas señaló que el autocuidado está muy o bastante presente en su vida cotidiana, aunque solo el 53% afirmó que logra cuidarse tanto como quisiera siempre o casi siempre.

El mismo estudio identifica el cuidado del cabello como una de las prácticas de autocuidado con especial presencia en países como Perú, Chile y Colombia.

1. Elegir una limpieza adecuada

El lavado es el primer paso de cualquier rutina capilar. En cabellos lisos, conviene utilizar productos que retiren impurezas sin dejar una sensación pesada y que permitan mantener las hebras manejables.

También es importante adaptar la frecuencia del lavado a las características del cuero cabelludo y al nivel de grasa o resequedad de cada persona.

2. Usar acondicionador después del shampoo

El acondicionador puede facilitar el desenredado y ayudar a reducir la fricción entre las hebras, lo que contribuye a una apariencia más suave.

Su aplicación debe concentrarse principalmente de medios a puntas, especialmente en personas con raíces que tienden a producir más grasa.

3. Incorporar protección antes de usar calor

Quienes utilizan secadores, planchas u otras herramientas térmicas pueden incorporar un producto protector antes del estilizado.

Catalina Pérez, gerente de Marketing de Natura para el Mercado Andino, señala que proteger el cabello frente al calor y mantener las hebras alineadas son medidas que pueden integrarse de manera sencilla en una rutina cotidiana.

4. Evitar temperaturas más altas de lo necesario

El uso frecuente de planchas y secadores a altas temperaturas puede aumentar el daño de la fibra capilar.

Por ello, una recomendación práctica es utilizar solo el nivel de calor necesario para conseguir el resultado buscado y evitar exposiciones prolongadas o repetidas sobre la misma zona.

También resulta conveniente alternar los días de estilizado con calor cuando sea posible.

5. Mantener una rutina constante sin sobrecargar el cabello

Más productos no siempre significan un mejor resultado. Una rutina básica que combine limpieza, acondicionamiento y protección puede ser suficiente para mantener el cabello manejable.

La constancia y la elección de productos adecuados al tipo de cabello suelen ser más importantes que incorporar numerosos pasos de manera ocasional.

¿Qué productos pueden utilizarse?

Dentro de las alternativas comerciales disponibles, Natura presentó la línea Tododia Liso+Liso, compuesta por shampoo, acondicionador y un producto sin enjuague orientados al cuidado del cabello liso.

Según información proporcionada por la marca, el leave-in de esta línea ofrece protección térmica de hasta 230 °C y los productos están formulados para ayudar a controlar el frizz y prolongar el efecto liso.

Estas características corresponden a información comercial de Natura y deben distinguirse de las recomendaciones generales de cuidado capilar.