Perfumar el cabello ya no consiste necesariamente en aplicar sobre él la misma fragancia que se utiliza en la piel. Cada vez más firmas de belleza cuentan con productos desarrollados específicamente para esta zona bajo denominaciones como hair perfume o hair mist.

Estas fragancias están diseñadas para aplicarse sobre la fibra capilar y suelen presentarse en formatos ligeros, pensados para dejar aroma sin aportar una sensación pesada.

El cabello, además, puede retener las notas aromáticas y liberarlas con el movimiento, una característica que las marcas aprovechan para extender el ritual de perfumado más allá de la piel.

¿Qué es un hair perfume?

Un hair perfume es una fragancia formulada para ser utilizada directamente sobre el cabello.

A diferencia de un perfume convencional, que está pensado principalmente para aplicarse sobre la piel, las brumas capilares suelen buscar una aplicación más ligera y uniforme.

Sin embargo, esto no significa que todos los productos estén libres de alcohol. Por ejemplo, tanto Le Parfum Hair Mist de Hair Rituel by Sisley como Irresistible Hair Mist de Givenchy declaran alcohol entre las características de sus fórmulas.

Por ello, las diferencias deben evaluarse producto por producto y no asumirse como una característica universal de toda la categoría.

¿Por qué el cabello retiene el perfume?

La fibra capilar puede funcionar como un soporte para las notas aromáticas y liberar el olor conforme el cabello se mueve.

Hair Rituel by Sisley señala que esta característica permite que las fragancias capilares se perciban de manera progresiva durante el día.

Algunas marcas desarrollan además fórmulas que buscan añadir otros efectos cosméticos. Givenchy, por ejemplo, describe su Irresistible Hair Mist como una bruma ligera que complementa el eau de parfum de la misma línea y deja un acabado luminoso en el cabello.

Estas afirmaciones corresponden a la descripción comercial del fabricante y pueden variar entre productos.

¿Cómo se aplica un perfume para el cabello?

La recomendación general de las marcas es aplicar la bruma después de peinar el cabello y mantener cierta distancia entre el vaporizador y la fibra.

Sisley recomienda pulverizar su fragancia capilar aproximadamente a 20 centímetros de distancia, principalmente sobre los largos. Como alternativa, sugiere aplicar el producto sobre el cepillo y luego pasarlo por el cabello para obtener una difusión más ligera.

Givenchy indica para Irresistible Hair Mist una distancia aproximada de 15 a 20 centímetros sobre el cabello seco y recomienda evitar el contacto con los ojos.

Las instrucciones específicas de cada producto deben revisarse antes de utilizarlo.

No reemplaza necesariamente al perfume corporal

Las fragancias para cabello pueden utilizarse de forma independiente, pero muchas están diseñadas también para complementar un perfume corporal.

El objetivo es prolongar o reforzar una misma familia olfativa mediante aplicaciones en distintas zonas.

En el caso de Givenchy, la marca presenta Irresistible Hair Mist como un producto que puede utilizarse solo o junto con Irresistible Eau de Parfum para reforzar su estela aromática.

Hair Rituel by Sisley, por su parte, comercializa Le Parfum como una fragancia unisex que puede utilizarse tanto sobre el cuerpo como sobre el cabello.

Ejemplos de hair perfume disponibles en Perú

Entre las opciones disponibles actualmente en tiendas especializadas peruanas figura Le Parfum Hair Mist de Hair Rituel by Sisley, en formato de 100 ml.

La ficha de venta lo describe como una fragancia cítrica y amaderada para cabello y cuerpo, con notas de limón, lavanda, verbena, mimosa y acordes ambarinos y amaderados.

Otra alternativa es Irresistible Hair Mist de Givenchy, de 35 ml, que pertenece a la familia floral, amaderada y afrutada y está diseñada para acompañar la fragancia Irresistible de la firma.

Sentua también mantiene dentro de su catálogo otras brumas capilares, entre ellas propuestas de Dior y distintas marcas de perfumería.

¿Conviene aplicar perfume tradicional directamente sobre el cabello?

No existe una única respuesta porque las fórmulas de los perfumes varían.

Las propias marcas que comercializan fragancias capilares suelen diferenciarlas de los perfumes tradicionales por su textura y por haber sido desarrolladas específicamente para este tipo de aplicación. Sisley señala que sus brumas buscan perfumar sin dejar el cabello pesado o comprometer su apariencia.

Si una persona tiene cuero cabelludo sensible, cabello muy seco o alguna condición dermatológica, resulta recomendable seguir las indicaciones del fabricante y consultar con un profesional si aparecen irritación o molestias.