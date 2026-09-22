Dos hermanos resultaron heridos durante un incidente registrado la madrugada del domingo 20 de septiembre en las inmediaciones del camino a Huacachina, en Ica. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica, mientras la Policía Nacional inició las diligencias para determinar las circunstancias del ataque.

De acuerdo con el acta policial citada por Diario Correo, los heridos fueron identificados como Mirko Juvenal Gutiérrez Benites, de 29 años, y Cristhian Gutiérrez Benites, de 32 años. Alrededor de las 3:50 de la madrugada fueron conducidos desde la Comisaría de Ica hasta el área de Emergencia del hospital.

Heridos denunciaron que fueron interceptados por un automóvil

Según la versión brindada por los agraviados a la Policía, ambos se desplazaban en dirección al Cercado de Ica cuando un automóvil los habría interceptado.

Los hermanos sostuvieron que dos personas descendieron del vehículo y efectuaron disparos presuntamente a corta distancia. Esta versión forma parte de la investigación policial y deberá ser corroborada mediante las diligencias correspondientes.

Los afectados también señalaron ante las autoridades que entre los presuntos involucrados habría un efectivo de la Policía Nacional que no pertenecería a la jurisdicción. Hasta el momento, esa afirmación corresponde únicamente a la versión de los denunciantes y no acredita responsabilidad de ningún miembro de la institución.

Otro medio local reportó igualmente que los agraviados hicieron un señalamiento contra un efectivo policial, mientras la PNP mantiene abiertas las investigaciones para establecer su eventual participación.

Policía halló un casquillo en la posible escena del ataque

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales acudieron a la avenida Huacachina, a la altura de la cooperativa Señor de Luren, manzana O, frente a un establecimiento comercial.

En el lugar se ubicó un casquillo de bala, por lo que el área fue aislada para permitir la intervención del personal especializado y preservar los posibles elementos de interés para la investigación.

Alrededor de las 5:10 de la mañana, personal policial procedió al recojo del casquillo y elaboró el acta de lacrado correspondiente.

¿Qué lesiones sufrieron los dos hermanos?

En el Hospital Regional de Ica, uno de los heridos fue diagnosticado con una herida contuso-cortante en la mano derecha y policontusiones en la pierna derecha. La evaluación médica descartó en su caso una lesión causada por proyectil de arma de fuego, según el reporte policial.

El segundo hermano presentó una herida contuso-cortante en el cráneo producto del incidente.

Personal policial permaneció encargado de la custodia de ambos durante su atención médica.

Depincri de Ica asumió las diligencias

Cerca de las 5:30 de la mañana, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) llegaron a la zona para continuar con las diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Las pesquisas deberán determinar la trayectoria de los disparos, identificar a los ocupantes del vehículo mencionado por los agraviados y establecer si alguna de las personas señaladas participó efectivamente en el incidente.

El caso continúa bajo investigación policial.

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