Triste final. Ada Remache Espinoza perdió la vida, a los 49 años, tras haber sido acuchillada por su expareja Orlando Bonifaz Velásquez (55). Ella, el pasado jueves 17 de setiembre, fue ingresada al servicio de emergencia del hospital San José de Chincha, debido a la gravedad de la herida que presentaba en el abdomen. Días después dejó de existir, mientras que su agresor permanece en calidad de detenido en la sede del Depincri.

Caso de feminicidio

Según las investigaciones Ada y Orlando habían ingresado a un establecimiento ubicado por la prolongación San Francisco, en el distrito de Grocio Prado. Vecinos de esa zona reportaron a la policía que la mujer tenía una herida expuesta, luego de haber sido atacada con un cuchillo. El presunto autor de los hechos intento darse a la fuga, pero fue retenido por los moradores y personal de serenazgo hasta la llegada de la policía.

Ada Remache estuvo desde entonces luchando por su vida, pero la lesión que sufrió a la altura del abdomen era de gravedad. La tarde del sábado último dejó de existir estando hospitalizada. Sus restos fueron trasladados hasta la vivienda de la Mz I, ubicada en la Upis Alejandro Toledo, para el velatorio.

En tanto, Orlando Bonifaz, procedente de Cañete, sigue encerrado en el calabozo policial, mientras continúan las diligencias por este execrable hecho.

Cabe señalar que, de acuerdo al portal estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan, del Ministerio de La Mujer, son un total de 7 casos con características de feminicidio en la región, entre enero y julio del año 2026, donde las investigaciones por parte de las autoridades señalan que en su mayoría los asesinos fueron la pareja de la víctima o su expareja. El reciente caso elevaría a 8 los feminicidios en la región iqueña.

Asimismo, la data revela que a escala regional un total de 4 ciudadanas fueron víctimas de tentativa de feminicidio. Logrando sobrevivir a los ataques criminales.

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