El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Carlos E.A.S (36), quien se encuentra investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. La medida fue emitida por el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Turno de la Corte Superior de Justicia de Piura.

El caso estuvo a cargo de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura y la dirección general de la Región Policial Piura. Gracias a su oportuna intervención, efectuada el pasado 30 de octubre de 2026, se logró consolidar los elementos de convicción que vinculan de manera fehaciente al detenido con el ilícito penal.

De acuerdo con las indagaciones, el hecho delictivo se suscitó el 27 de octubre de 2026, aproximadamente a las 15:05 horas, en la jurisdicción de Piura, afectando directamente a un ciudadano de 52 años. Durante las diligencias preliminares, la labor policial permitió establecer de forma objetiva la presunta participación del imputado en las amenazas y exigencias económicas cometidas en agravio de la víctima.

Tras la resolución judicial que declara fundado el pedido fiscal, se dispuso el inmediato cumplimiento de la medida coercitiva. En consecuencia, Carlos será trasladado en las próximas horas al Establecimiento Penitenciario de Piura, donde permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones del proceso penal en su contra.